Путин поручил обеспечить больным помощью федерального класса

Президент России Владимир Путин принял решения о повышении возможностей оказания высокотехнологичной медицинской помощи больным с тяжелыми диагнозами в региональных медучреждениях, не обеспеченных возможностями высокотехнологическим медицинским оборудованием и специалистами высочайшего класса.

Глава государства поручил правительству взять под особый контроль оказание специализированной помощи тяжелым больным из регионов, направляемых в федеральные медицинские центры. В частности, президент поручил увеличить объемы такой помощи по базовой программе ОМС больным со сложными и тяжелыми диагнозами.

В перечне поручений говорится об увеличении в 2021-2023 годах "объемов оказания специализированной медпомощи по базовой программе ОМС тяжелым больным, которые направляются из регионов в федеральные медорганизации", сообщается на сайте Кремля. Указан и срок исполнения поручения - 15 марта 2021года.

Кроме того, кабмину поручено обеспечить ежегодное увеличение, по сравнению с 2020 годом, размера субвенций в 2021-2023 годах из бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС, исключив увеличение финансирования федеральных медорганизаций за счет средств данных субвенций. Ответственным назхначен премьер-министр России Михаил Мишусчтин. А Минздраву РФ совместно с рабочей группой Госсовета РФ по направлению "Здравоохранение", региональными властями поручено обеспечить мониторинг реализации закона, обратив внимание на обеспечение прав застрахованных лиц в рамках базовой программы ОМС, финансирование территориальных программ ОМС; финансовую устойчивость системы ОМС, включая деятельность ее участников.