В Курской области спиртзавод слил отходы в реку

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области

Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора провели проверку в поселке Бекетовский в Курской области. Как сообщили в ведомстве, у места сброса стоков местного спиртзавода в реку Герасим обнаружили скопление зерновой шелухи и пены.

- Также подтвердилась информация о несанкционированном размещении сухих отходов спиртового производства на площади свыше ста квадратных метров и сбросе отходов за территорию полей фильтрации спиртзавода на площади около девяти тысяч квадратных метров, - сообщили в управлении Росприроднадзора.

Специалисты отобрали пробы грунта с загрязненного участка и взяли образцы воды из реки Герасим.

По итогам лабораторных исследований в управлении Росприроднадзора примут решение по поводу дальнейших надзорных мероприятий и предъявления ущерба, причиненного окружающей среде.