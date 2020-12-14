Мэрия Липецка сохранит полномочия в сфере градостроения

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению Липецкого областного Совета депутатов рассмотрел ряд поправок в закон "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области и органами государственной власти Липецкой области". В документе меняются сроки вступления в силу отдельных положений данного закона.

Предлагается перенести на один год, на 1 января 2022 года, передачу полномочий от города Липецка на областной уровень по принятию решений о развитии застроенных территорий и комплексном развитии территории.

Это необходимо для эффективной реализации пилотного проекта реновации в областном центре. Он направлен на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В городе определены семь площадок для развития территорий, которые сегодня занимает ветхое и аварийное жилье. Данная программа заявлена в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В Липецкой области сейчас активно ведется работа по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, а также по внесению сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости. Сроки завершения этой работы для муниципалитетов продлены на федеральном уровне. Органам местного самоуправления, которые уже подготовили и утвердили документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, на два года продлен срок подготовки сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон - до 1 июня 2023 года. А срок направления в Росреестр документов, необходимых для внесения таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости, продлен до 1 января 2024 года.

В связи с указанным законопроектом предполагается поэтапная передача муниципалитетами своих полномочий в обозначенной сфере на региональный уровень. Передача полномочий конкретными муниципалитетами будет происходить с 2021 по 2023 годы. Предлагаемые законопроектом сроки установлены с учетом того объема работы, который уже проделан и который предстоит сделать муниципальным образованиям области.