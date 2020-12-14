Наталья Сергунина: Москвичам стали известны первые результаты работы благотворительного сервиса на mos.ru

Москвичам, сделавшим пожертвование на благотворительность с помощью нового сервиса на портале mos.ru, поступили уведомления о первых результатах его работы. В них сообщается о количестве и сумме переводов, а также о распределении средств между фондами-участниками.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала: "Такие уведомления с отчетом о работе сервиса горожане будут получать регулярно. На данный момент к проекту присоединились 15 благотворительных организаций. Количество пожертвований уже превысило три тысячи, их средний размер - более 200 рублей", - отметила Наталья Сергунина.

Напомним, благотворительный сервис запущен на портале Мэра и Правительства Москвы mos.ru в середине октября. Воспользоваться им можно на странице "Мои платежи", выбрав в блоке "Благотворительность" программу фонда и сумму перевода. Среди партнеров сервиса - фонды, оказывающие поддержку тяжелобольным детям и взрослым, людям с особенностями здоровья, малоимущим, а также помогающие бездомным животным. Подключиться к сервису могут фонды, которые ведут социально значимую деятельность в столице более года и состоят в реестре благотворительных организаций Москвы. Чтобы максимально упростить процедуру подключения, для благотворителей разработана пошаговая инструкция. Она опубликована на сайте "Душевная Москва".

Правительство Москвы на постоянной основе поддерживает благотворительные инициативы. В 2020 году общая сумма поддержки благотворительных фондов и организаций в столице превысила 300 миллионов рублей. Из них 67,6 миллиона рублей было выделено в рамках конкурса грантов Мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций.