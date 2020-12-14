Новости

Боец ММА Исмаилов победил Штыркова на турнире АСА в Москве 08:42
Суд отпустил домой свердловчанку, которая держала дочь в шкафу 08:37
В какие города хотят поехать в командировку россияне 08:02
Наталья Сергунина: Москвичам стали известны первые результаты работы благотворительного сервиса на mos.ru 08:00
Трамп отказался делать прививку от коронавируса 07:40
Посольство назвало безосновательной попытку США обвинить РФ в кибератаках 07:34
Один человек погиб при столкновении двух контейнеровозов в Китае 07:15
Пожар произошел в пятиэтажке на юго-западе Москвы 07:08
В Нидерландах с 14 декабря ужесточат меры изоляции 06:57
Власти Малайзии сократили срок карантина при въезде в страну 06:31
В Корее из-за птичьего гриппа уничтожено свыше пяти миллионов кур 06:24
Венесуэла ограничила авиасообщение с двумя странами из-за COVID-19 06:20
В Приморье закрыли интернет-магазин по продаже наркотиков 06:18
Россиянам рассказали о правильном использовании защитных масок зимой 06:08
Трамп пообещал продолжить судебные тяжбы из-за нарушений на выборах 05:25
При крушении вертолета в Панаме пострадал один человек 04:41
В 27 районах Бангкока зафиксировано сильное загрязнение воздуха 04:29
Минобороны: Иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ стало больше 04:17
КНР закрыла пограничные пункты пропуска в Приморье из-за COVID-19 03:55
Эксперт: Ни один регион России не находится в красной зоне по COVID-19 03:54
Оценено влияние вакцины на заболеваемость COVID-19 в России в 2021 году 03:46
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду 03:37
Новые загоризонтные РЛС появятся на юге и востоке России 03:05
Четыре страны ЕС отказались участвовать в бизнес-форуме "Европа-Иран" 02:57
Высокопоставленным должностным лицам США начнут делать прививки от COVID-19 02:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 08:00
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: Москвичам стали известны первые результаты работы благотворительного сервиса на mos.ru

Текст: Любовь Проценко

Москвичам, сделавшим пожертвование на благотворительность с помощью нового сервиса на портале mos.ru, поступили уведомления о первых результатах его работы. В них сообщается о количестве и сумме переводов, а также о распределении средств между фондами-участниками.

Наталья Сергунина: Для молодежи Москвы проведут онлайн-марафон с мастер-классами, карьерными тренингами и паблик-токами

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала: "Такие уведомления с отчетом о работе сервиса горожане будут получать регулярно. На данный момент к проекту присоединились 15 благотворительных организаций. Количество пожертвований уже превысило три тысячи, их средний размер - более 200 рублей", - отметила Наталья Сергунина.

Напомним, благотворительный сервис запущен на портале Мэра и Правительства Москвы mos.ru в середине октября. Воспользоваться им можно на странице "Мои платежи", выбрав в блоке "Благотворительность" программу фонда и сумму перевода. Среди партнеров сервиса - фонды, оказывающие поддержку тяжелобольным детям и взрослым, людям с особенностями здоровья, малоимущим, а также помогающие бездомным животным. Подключиться к сервису могут фонды, которые ведут социально значимую деятельность в столице более года и состоят в реестре благотворительных организаций Москвы. Чтобы максимально упростить процедуру подключения, для благотворителей разработана пошаговая инструкция. Она опубликована на сайте "Душевная Москва".

Правительство Москвы на постоянной основе поддерживает благотворительные инициативы. В 2020 году общая сумма поддержки благотворительных фондов и организаций в столице превысила 300 миллионов рублей. Из них 67,6 миллиона рублей было выделено в рамках конкурса грантов Мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Посольство назвало безосновательной попытку США обвинить РФ в кибератаках
Эксперт: Ни один регион России не находится в красной зоне по COVID-19
Минобороны: Иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ стало больше
Выявлена ухудшающая течение COVID-19 особенность иммунитета
Жители Земли увидят "солнечную корону" во время затмения 14 декабря
Верховный суд защитил права работника при сокращении штатов
В Росгвардии определили, как должны работать частные охранники