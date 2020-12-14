Пожар произошел в коллекторе на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы произошло задымление коллектора. Городские службы ликвидировали задымление, отключений потребителей нет. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, который находится на месте происшествия.

Развернут оперативный штаб, который возглавил заместитель мэра Петр Бирюков.

"Произошло задымление в коллекторе, расположенном по адресу: Ленинский проспект, 86, в котором находятся коммуникации компаний ОЭК и МОЭК, система автоматики сработала, все кабели были сразу отключены, а подача ресурсов переведена на резервную схему, отключений потребителей не было", - отметил Петр Бирюков.

"Движение автотранспорта в районе коллектора осуществляется в обычном режиме, пострадавших в результате задымления нет", - подчеркнул заместитель Мэра.

Напомним, что в начале декабря произошел пожар в коллекторе на Ленинградском проспекте, 35.