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14.12.2020 16:31
Рубрика: Культура

Скульптурную композицию "Атом Солнца Олега Табакова" открыли в Москве

Текст: Наталья Лебедева
Скульптурную композицию "Атом Солнца Олега Табакова" открыли в понедельник у Новой сцены Театра Олега Табакова в Москве. Автором скульптуры стал народный художник Александр Рукавишников.
Актеры Владимир Машков и Марина Зудина на открытии скульптурной композиции "Атом Солнца Олега Табакова". Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Актеры Владимир Машков и Марина Зудина на открытии скульптурной композиции "Атом Солнца Олега Табакова". Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Актеры Владимир Машков и Марина Зудина на открытии скульптурной композиции "Атом Солнца Олега Табакова". Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

На открытии присутствовали вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина, его дети Антон, Павел и Маша, актеры Сергей Безруков, Евгений Миронов, Михаил Пореченков, Ирина Апексимова, Авангард Леонтьев, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

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"Олег Павлович сказал, и эта фраза зафиксирована на "Атоме Солнца": "Смысл жизни в том, что жизнь на тебе не заканчивается. Мы продолжаем дело и будем делать все возможное, чтобы театры процветали", - заметил художественный руководитель театра Владимир Машков.

В театре отметили, что открытие скульптурной композиции приурочено к 85-летию Олега Павловича. Установить скульптуру должны были еще в прошлом году, по крайней мере, так было указано в плане мероприятий правительства РФ на 2019 года в рамках проведения Года театра. Однако в силу разных обстоятельств это стало возможным только сейчас. Средства на создание и установку композиции собрали родные, друзья, ученики и коллеги Олега Табакова. Композиция не имеет ни постамента, ни подиума, и благодаря особенностям монтажа ее можно легко переместить в другое место.

Автор композиции, скульптор Александр Рукавишников признает, что она получилась не совсем обычной. "Мне хотелось бы, чтобы вы ее приняли и привыкли к ней, потому что она необычная. А потом, Бог даст, ее полюбят и москвичи", - приводит его слова ТАСС.

Рукавишников изобразил Табакова сидящим на подмостках, опершись на "Атом солнца". Внутри большого символа таланта много раз написано слово "Талант", и появился он не случайно. Как-то драматург Виктор Розов увидел молодого артиста Табакова на сцене "Современника" и сказал, что его одаренность освещает весь спектакль, как будто бы Табаков проглотил "Атом Солнца".

Фото: Предоставлено пресс-службой МХАТа имени М. Горького
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Рядом с артистом точно в такой же позе расположился кот Матроскин. У обоих повязаны ярко алые шарфы. На противоположном конце подмостков Рукавишников расположил дары Табакову: бутылка любимого артистом вишневого морса, черный хлеб как символ его щедрости, раки символизируют родной Саратов, а помидоры напоминают о бабушкиных засолках - Табаков проводил параллель между крепкими, подходящими для засолки помидорами и учениками. Лампа из кригеровского вагона напоминает о спектакле Табакова "Матросская тишина".

"В этот шар можно зайти, а на этих подмостках-плоту они едут в вечность. Это не памятник на постаменте, а четыре тонны нашей любви в бронзе. Для меня это счастливейший день, мы сделали еще один шаг, чтобы театр был и на улице", - сказал Машков.

А вдова Табакова Марина Зудина добавила, что Олег Павлович не мог оставаться один, и в Матроскине объединилось все - и детство, и театр, и его ученики.

"Нас много очень, его учеников. Не только тех, кого он непосредственно учил, но и те, кто однажды с ним соприкоснулся, становились его соратниками. Он всегда учил своими поступками", - отметил Евгений Миронов.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на церемонии смогли присутствовать только самые близкие Олегу Табакову люди.

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