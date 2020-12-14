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14.12.2020 07:19
Рубрика: Общество

Циклон "перевел" жителей Камчатки на удаленку

Текст: Наталья Широкова

В связи со снежным циклоном мэрия Петропавловска-Камчатского предложила руководителям предприятий и организаций всех форм собственности перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.

"Такие меры позволят избежать напряженности на дорогах города и не создавать помех для снегоочистительной техники", - объясняет пресс-служба администрации.

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Отмечается, что движение пассажирского транспорта в краевом центре осуществляется по всем направлениям, затруднений с проездом нет.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, снежный циклон подошел к берегам полуострова со стороны Тихого океана. В его власти сейчас юг региона: кроме краевой столицы погода испортилась в городе Вилючинске, а также в населенных пунктах Елизовского, Мильковского и Усть-Большерецкого районов.

По прогнозу синоптиков, завтра во власти циклона окажутся Алеутский и Усть-Камчатский районы. Ожидается умеренный, местами сильный снег, возможна метель. Порывы ветра могут достигать 30-40 метров в секунду.

В регионах Общество Природа Экономика Работа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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