На Камчатке главу энергокомпании обвинили в получении взятки на 5 млн

Уголовное дело возбуждено на Камчатке в отношении врио генерального директора АО "Тепло Земли". Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году он через посредника получил пять миллионов рублей в качестве взятки. Ее передал гендиректор другой компании - ООО "КЭР" - за использование на объекте строительства в рамках договора подряда стальной трубы, которая не была предусмотрена проектом.

В отношении взяткодателя и посредника также возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям.

"Подозреваемый уже является фигурантом по уголовному делу, возбужденному ранее за получение взятки в крупном размере. Злоумышленник содержится под стражей", - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.