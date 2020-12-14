Спасатели предупредили сахалинцев о резком ухудшении погоды

Сахалинские спасатели призывают жителей пяти районов не выезжать за пределы населенных пунктов в связи с приближением циклона.

По данным областного управления МЧС, завтра в Охинском, Ногликском и Александровск-Сахалинском районах ожидается метель, порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

Во вторник на территории Курильского и Южно-Курильского районов также прогнозируется метель, ветер будет дуть со скоростью до 30 метров в секунду.

"В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию", - отмечают спасатели.