В Хабаровске с рейса сняли курившего в самолете пассажира

Сотрудники транспортной полиции сняли с рейса Хабаровск - Магадан курившего в самолете нетрезвого пассажира.

Сообщение о нарушителе поступило в линейный отдел от сотрудника аэропорта. 45-летний житель одной из стран ближнего зарубежья находился на борту в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вдобавок, он курил в туалете самолета.

"Проведенное медицинское освидетельствование показало, что в выдыхаемом правонарушителем воздухе содержатся пары этилового спирта в количестве 1,07 промилле", - сообщает УТ МВД по ДФО.

На мужчину составили протокол об административных правонарушениях. Ему грозит до 15 суток ареста.