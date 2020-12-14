В Удмуртии началась общая вакцинация медиков от COVID-19

В Удмуртии началась общая вакцинация медицинских работников от COVID-19. Первыми ее участниками стали 25 сотрудников Республиканской клинической инфекционной больницы, сообщает оперштаб региона по борьбе с коронавирусом.

- Иммунизация будет расширяться - от Ижевска расходиться по территории с постепенным охватом всех сотрудников медицинских организаций всех муниципальных образований, - сказала главный внештатный специалист минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина.

До конца декабря прививку "Спутник V" получат более тысячи медиков. Всего в Удмуртию поступило уже 1300 доз вакцины.

- Как врач, постоянно работающий в красной зоне, я могу сказать, что ставить прививку нужно обязательно. Вакцинация - это действительно эффективное средство не только от неблагоприятных исходов, но и вообще от заболевания, потому что невозможно предугадать, какой пациент и как будет болеть, - прокомментировала врач-инфекционист, заместитель главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Марина Петренко.

По данным на 14 декабря 2020 года в Удмуртии зарегистрировано 16 242 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, в том числе 206 за последние сутки. 12 684 человека уже выздоровели, 269 умерли.