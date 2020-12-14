Директора павловской птицефабрики оштрафовали за гибель человека в яме

Павловский городской суд оштрафовал исполнительного директора местной птицефабрики за гибель человека в яме с отходами. Об этом "РГ" сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области (ОПС).

Напомним, в августе этого года 73-летний мужчина утонул в яме с жидкими отходами предприятия. Он провалился в отстойник на тракторе, не смог выбраться и погиб от удушья. По факту происшествия СУ СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как установило следствие, исполнительный директор птицефабрики дал указание свозить отходы на этом земельном участке, но не обеспечил ограждение ямы, не установил там предупредительных знаков и надписей.

В ходе расследования руководитель свою вину признал. Как уточнили в ОПС, обвиняемый возместил причиненный ущерб семье и заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему штрафа в качестве наказания.

В итоге суд прекратил уголовное дело в отношении исполнительного директора птицефабрики и назначил ему штраф в сумме 100 000 рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.