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14.12.2020 08:14

АО "Транснефть - Западная Сибирь" повышает уровень промышленной безопасности производственных объектов

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило реализацию проекта по техническому перевооружению системы откачки утечки и дренажа нефтеперекачивающей станции (НПС) "Вознесенка-2" Ишимского районного нефтепроводного управления в Тюменской области.

Работы выполнялись в рамках реализации программы технического перевооружения и капитального ремонта производственных объектов предприятия на 2020 год. Цель - обеспечение высокого уровня промышленной и экологической безопасности при эксплуатации основного и вспомогательного оборудования перекачивающей станции.

Данная система является неотъемлемой частью производственной инфраструктуры перекачивающих станций. Она служит для сбора утечек нефти и сбора дренажа от основного и вспомогательного оборудования станции при выполнении ремонтных работ и в процессе эксплуатации.

Специалисты смонтировали новый сбросной трубопровод, подключили его к системе сглаживания волн давления НПС и сбросному коллектору. Также смонтированы четыре новых емкости общим объемом 400 куб. м. для сбора утечек и дренажа. На специально обустроенной площадке установлены два новых взрывозащищенных электронасосных агрегата откачки номинальной производительностью 40 куб м. в час. Заменены трубопроводы отвода утечек и дренажа от магистральных насосных агрегатов, узла регулирования давления, площадки фильтров-грязеуловителей НПС.

По окончании строительно-монтажных работ специалисты провели гидравлические испытания трубопроводов, а затем выполнили подключение к существующему оборудованию площадок НПС.

Кроме того, на технологическом оборудовании для контроля и управления средствами микропроцессорной системы автоматизации НПС установлены контрольно-измерительные приборы (сигнализаторы, датчики давления и уровня).

В настоящее время система откачки утечки и дренажа НПС "Вознесенка-2" введена в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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