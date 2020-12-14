Новосибирским чиновникам пригрозили отставкой за подпольные вечеринки

Чиновники Новосибирской области могут потерять рабочее место, если рискнут участвовать в новогодних мероприятиях, организованных без соблюдения мер эпидемиологической защиты. Как передает ТАСС, с таким предупреждением во время оперативного совещания правительства выступил губернатор Андрей Травников.

- Доходят до меня сигналы, что некоторые наши учреждения общепита, развлекательные организации в нарушение всех ограничительных мер планируют организовывать подпольные ночные предновогодние и новогодние вечеринки, - отметил глава региона. - Заранее предупреждаю, если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на подобной незаконной вечеринке, последствия будут очень негативные, вплоть до увольнения.

Ранее руководство областного министерства культуры и областной филармонии уже подверглось критике со стороны Андрея Травникова, который приказал привлечь сотрудников к административной ответственности. Поводом стало проведение на площадке филармонии культурных мероприятий без соблюдения рекомендаций Роскомнадзора. В частности на сцене учреждения находилось большое скопление людей без масок, не соблюдавших соцдистанцию.