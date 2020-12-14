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14.12.2020 11:35

"Росводоканал Омск" расширяет практики социального инвестирования

В рамках Общественного совета группа компаний "Росводоканал" представила новый подход в части устойчивого развития. Речь шла о расширении практики социального инвестирования. Омский водоканал в этой сфере - один из лидеров.

Предприятия компании в силу своей специфики всегда вели социально-ответственный бизнес. Сегодня перед водоканалами стоит задача формировать позитивные, эффективные отношения с потребителями, поставщиками, сотрудниками, а также вести просветительскую работу, осуществлять проекты, направленные на защиту окружающей среды. Все это - часть долгосрочной стратегии федерального оператора.

- Инвестиционная программа предприятия на 2020-2024 годы предусматривает вложения 1,8 миллиарда рублей в городское водопроводно-канализационное хозяйство. За 10 месяцев текущего года исполнение освоено 375 миллионов рублей, а общий объем инвестиций-2020 составит 526 миллионов, - сообщил Совету генеральный директор "Росводоканал Омск" Сергей Шелест.

В настоящее время предприятие продолжает работы по реконструкции канализационных коллекторов больших диаметров на улицах Доковской и Новокирпичной в Советском и Ленинском округах. Параллельно идет реконструкция оборудования и внедрение новых технологий на очистных сооружениях канализации. Заменены решетки механической очистки сточных вод, отремонтированы вторичные отстойники, внедрена технология реагентной дефосфотации.

Производственная программа предприятия превысила 320 миллионов рублей. На эти средства заменено более 8 тысяч погонных метров трубопроводов водоснабжения и канализации, 254 единицы технологического оборудования, отремонтированы производственные помещения площадью более полутора тысяч квадратных метров и 1143 единицы оборудования, промыто 357 километров канализационных сетей. А автопарк предприятия обновился на 25 единиц.

Цифровые сервисы взаимодействия с потребителями позволили в текущем году обеспечить дистанционное обслуживание абонентов. Сегодня клиенты предприятия могут выбирать наиболее удобный для их сервис из десятка доступных. Через личный кабинет и мобильное приложение "РВК.Услуги" можно оплатить услуги, узнать начисления и задолженность, проверить историю взаиморасчетов.

А для тех, кто привык передавать показания по телефону, круглосуточно работает усовершенствованный голосовой робот Минта.

Заботу о здоровье и безопасности как клиентов, так и сотрудников предприятие считает своим приоритетом. В этом году, несмотря на сложный период, вызванный пандемией, предприятие не сокращало штат и зарплату сотрудников, обеспечивало персонал средствами защиты и антисептиками.

С начала года силами молодежного совета велась просветительская и волонтерская работа - экоуроки в школах и акции по уборке берегов Иртыша, сбору макулатуры. Такие инициативы стали доброй традицией на предприятии и будут продолжаться.

Справка

Общественный совет "Росводоканал Омск" - коллегиальный совещательный орган, созданный для обсуждения вопросов, подготовки предложений, рекомендаций в сфере развития водопроводно-канализационного хозяйства города Омска. В состав совета входят депутаты Законодательного собрания Омской области и Омского городского Совета, руководители общественных организаций, профильных министерств.

Материал подготовлен пресс-службой АО "ОмскВодоканал"

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