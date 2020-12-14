В Иркутской области изъяли более 5 тысяч литров поддельной водки

Четверо жителей Нижнеудинска, подозреваемые в изготовлении и реализации фальсифицированного алкогольной продукции, задержаны сотрудниками полиции, сообщается на официальном сайте ведомства.

В ходе следственных мероприятий в Нижнеудинске, Тулуне и Саянске обнаружены производственные мощности и склады, где хранились крупные партии подготовленного к продаже суррогата - более 5000 литров водки, свыше 1500 литров коньяка, несколько сотен литров этилового спирта, ароматизаторы, вкусовые добавки, различная стеклотара. Кроме того, выявлены и торговые точки, через которые сбывался фальсифицированный алкоголь.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела, следственные мероприятия продолжаются.

Кстати

В декабре 2016 года в Иркутской области произошло массовое отравление спиртосодержащей жидкостью "Боярышник". Тогда погибли 76 человек, в отношении лиц, причастных к производству и реализации "Боярышника", было возбуждено уголовное дело. В августе 2020-го года суд вынес обвинительный приговор, все участники преступной группы получили реальные сроки от семи до девяти лет.