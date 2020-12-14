В Приангарье три человека погибли при пожаре в частном доме

По факту гибели при пожаре 29-летней женщины и двоих ее малолетних детей, СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело.Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Трагедия произошла накануне ночью в частном доме в поселке Ермаки Тулунского района.

В ходе следствия установлено, что семья считалась неблагополучной, состояла на учете, а жилье не было оснащено датчиками раннего обнаружения возгорания.

Причины случившегося станут ясны после проведения пожарно-технической экспертизы. В настоящий момент следователи продолжают опрашивать очевидцев. С их помощью установлено, что еще одному девятилетнему мальчику удалось спастись.