Врач рассказал о мутациях COVID-19, повышающих его смертоносность

Пациенты, заболевшие коронавиурсом, стали переносить болезнь гораздо тяжелее, констатировали врачи Республиканской инфекционной больницы в Махачкале. Медики отмечают, что вирус мутирует, становясь более смертельным.

Как сообщает KP.Ru со ссылкой на завотделением больницы Джамилю Амирханову, COVID-19 стал в разы чаще приводить к инфарктам и инсультам, а также давать более тяжелые осложнения на головной мозг.

Чтобы избежать тромбоэмболии, медики используют разжижающие кровь антикоагулянты. Современное лечение также включает в себя гормональную терапию и минимум антибиотиков, так как вирус вырабатывает к ним устойчивость.

Врач отметила, что сегодня пациенты чаще всего по совету переболевших начинают прием тяжелых лекарств. Самолечение становится большой проблемой. В частности, злоупотребление антибиотиками дает обратный эффект: человека становится нечем лечить, так как его организм уже ни на что не реагирует.