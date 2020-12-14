В восьми городах Ставрополья школьников перевели на удаленку

Ученики школ в восьми городах Ставропольского края с 14 декабря перешли на дистанционное обучение. По данным пресс-службы губернатора Ставропольского края, пока на удаленку перевели всех школьников, кроме младших классов.

- Эта ограничительная мера необходима для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении.

Учиться удаленно будут школьники в Благодарном, Буденновске, Георгиевске Михайловске, Невинномысске, Новоалександровске, Ставрополе. Из городов Кавказских Минеральных Вод на дистанционное обучение перешел только Пятигорск, в других крупных городах региона занятия продолжатся в обычном режиме.

С 14 по 30 декабря на удаленке будут заниматься школьники 5-11 классов, а через неделю, с 21 декабря, на нее перейдут и ученики 1-4 классов. Ставропольские студенты учатся в таком формате до 6 февраля.