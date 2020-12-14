В Пятигорске из-за обледенения для посетителей закрыли гору Машук

В Пятигорске местные власти временно закрыли для посещение гору Машук. Об этом в понедельник сообщили в администрации города.

Такие меры приняты из-за того, что склон горы покрыт сильной наледью. Сейчас там запрещено движение автомобилей и проход пешеходов.

- Администрация Пятигорска убедительно просит жителей и гостей города не рисковать жизнью и здоровьем и воздержаться от прогулок от места дуэли Лермонтова до санатория Кирова, а также от ворот Солнца к вершине Машука, - говорится в сообщении.

На въездах на территорию установили предупреждающие столбы. Сотрудники аварийных служб расчищают дороги и тротуары от наледи, а также убирают упавшие ветки и деревья.