На 94-м году умер солист Мариинского театра Владимир Кравцов

Оперный певец, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР Владимир Васильевич Кравцов умер на 94-м году жизни, сообщает пресс-служба Мариинского театра.

Восемнадцатилетним юношей Владимир Кравцов был призван на фронт. Он участвовал в прорыве обороны на Висле, освобождении городов Сохачев, Скерневице, Лович, Быдгощ, форсировании Одера и с боями дошел до Берлина.

Его певческая карьера начиналась в Азербайджанском театре оперы и балета имени М.Ф. Ахундова. В Мариинский (тогда Кировский) театр Кравцов пришел в 1958 году, после окончания Московской консерватории и работы в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

На сцене Мариинского он запомнился зрителям как исполнитель главных партий тенорового репертуара. Список его ролей очень большой: Ленский, Владимир Игоревич, Альмавиа, Герцог, Лоэнгрин, Вертер, Эдгар и другие.

Публика запомнила теплый, солнечный тембр, артистическое обаяние и темперамент, трепетность исполнения певца.

Владимир Кравцов неоднократно выступал на сцене Большого театра в Москве и выезжал с труппой на гастроли в Европу.