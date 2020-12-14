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14.12.2020,  
10:37
Текст:  Светлана Цыганкова

NI назвал новые корветы будущим ВМФ России

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Многоцелевые корветы проекта 20380 с управляемым ракетным вооружением - будущее Военно-морского флота России. Они предназначены для патрулирования прибрежных вод, для уничтожения надводных кораблей, подводных лодок противника, обеспечения артиллерийской поддержки при десантных операциях.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
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Об этом пишет The National Interest. В настоящее время в составе ВМФ России шесть многоцелевых ракетных корветов проекта 20380, еще два боевых корабля этого класса находятся в стадии строительства. Всего запланировано передать флоту 24 корвета.

На днях группа боевых кораблей Балтийского флота, в состав которой входили корветы "Бойкий" и "Стерегущий", вернулась в порт Балтийск из Северной Атлантики. Как пишет издание, оба корабля успешно выполнили задание, которое включало в себя несколько учений.

За время похода корветы преодолели почти 9,5 тысячи морских миль. В Атлантическом океане экипажи провели учения по воздушной, противокорабельной и противолодочной обороне. Они искали и уничтожали подлодки условного противника во взаимодействии с экипажами вертолетов Ка-27. Два боевых корабля нанесли также ракетный удар из противокорабельных комплексов "Уран" по моделируемым военно-морским группировкам неприятеля с помощью электронных пусков ракет.

NI пишет, что самая важная часть боевого похода заключалась в том, что российский флот продемонстрировал: его военные корабли могут работать на таких расстояниях вдали от прибрежных вод России.

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Фото: Vitalykuzmin.net
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