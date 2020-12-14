В Карелии защитят от наплыва туристов мистическую гору Воттоваара

Новости

Косачев: США используют любые хакерские атаки для обвинения России 10:25
Два российских фильма завоевали Гран-при фестивалей в Германии и Италии 10:18
Суд по ходатайству ВЭБ.РФ арестовал акции украинской судоходной компании 10:00
В Японии выбрали иероглиф 2020 года 09:53
В Saxo Bank спрогнозировали укрепление рубля 09:33
В Петербурге временно отменили очные занятия в кружках и секциях 09:28
В Хабаровский край доставили вторую партию вакцины от COVID-19 09:25
Три медведя в Московском зоопарке впали в спячку 09:23
Елизавета II отложила запись традиционных поздравлений из-за Brexit 09:15
Чемпион Европы по армрестлингу погиб в ДТП в Сургуте 09:12
Росавиация представит дополнительные меры поддержки авиакомпаний 08:52
В Петербурге замедлилось распространение COVID-19 08:49
Боец ММА Исмаилов победил Штыркова на турнире АСА в Москве 08:42
Суд отпустил домой свердловчанку, которая держала дочь в шкафу 08:37
В какие города хотят поехать в командировку россияне 08:02
Наталья Сергунина: Москвичам стали известны первые результаты работы благотворительного сервиса на mos.ru 08:00
Трамп отказался делать прививку от коронавируса 07:40
Посольство назвало безосновательной попытку США обвинить РФ в кибератаках 07:34
Один человек погиб при столкновении двух контейнеровозов в Китае 07:15
Пожар произошел в пятиэтажке на юго-западе Москвы 07:08
В Нидерландах с 14 декабря ужесточат меры изоляции 06:57
Власти Малайзии сократили срок карантина при въезде в страну 06:31
В Корее из-за птичьего гриппа уничтожено свыше пяти миллионов кур 06:24
Венесуэла ограничила авиасообщение с двумя странами из-за COVID-19 06:20
В Приморье закрыли интернет-магазин по продаже наркотиков 06:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 09:48
Рубрика: Общество

В Карелии защитят от наплыва туристов мистическую гору Воттоваара

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Гора Воттоваара. Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости
Гора Воттоваара. Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии собирается организовать регулируемый экологический туризм на самую мистическую гору в республике - Воттоваару. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Алексей Михайлов/РГ
В Мурманской области ввели новогодние ограничения для туристов

Гора Воттоваара отнесена к особо охраняемой природной территории регионального значения. Она расположена на землях лесного фонда в Муезерском районе. С каждым годом сюда устремляется все больше неорганизованных туристов, которые хотят увидеть знаменитые скрюченные деревья, валуны на ножках и окунуться в особую атмосферу территории. Некоторые видят в окружающем пространстве мистику.

Однако, как считают в минприроды, путешественники оставляют после себя мусор, вытаптывают ценную растительность, распугивают животных. А в 2007 году именно из-за них здесь вспыхнул пожар, от которого лес до сих пор не восстановился.

Поэтому в регионе приступили к подготовке документации для оформления участков в постоянное бессрочное пользование, на территории которых планируют разместить объекты туристической инфраструктуры. В министерство уже поступило заявление об организации аукциона. Этот участок расположен в трех километрах от горы.

Местным жителям не очень понравилась данная идея. Некоторые считают, что власти не должны решать судьбу горы Воттоваара без публичного обсуждения и без учета мнения местных жителей.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

Главное сегодня

Росавиация представит дополнительные меры поддержки авиакомпаний
Посольство назвало безосновательной попытку США обвинить РФ в кибератаках
Эксперт: Ни один регион России не находится в красной зоне по COVID-19
Умер знаменитый автор шпионских романов Джон ле Карре
Выявлена ухудшающая течение COVID-19 особенность иммунитета
Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19
Как развить вкус к литературе в "цифре": советы экспертов и школьников