В Карелии защитят от наплыва туристов мистическую гору Воттоваара

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии собирается организовать регулируемый экологический туризм на самую мистическую гору в республике - Воттоваару. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Гора Воттоваара отнесена к особо охраняемой природной территории регионального значения. Она расположена на землях лесного фонда в Муезерском районе. С каждым годом сюда устремляется все больше неорганизованных туристов, которые хотят увидеть знаменитые скрюченные деревья, валуны на ножках и окунуться в особую атмосферу территории. Некоторые видят в окружающем пространстве мистику.

Однако, как считают в минприроды, путешественники оставляют после себя мусор, вытаптывают ценную растительность, распугивают животных. А в 2007 году именно из-за них здесь вспыхнул пожар, от которого лес до сих пор не восстановился.

Поэтому в регионе приступили к подготовке документации для оформления участков в постоянное бессрочное пользование, на территории которых планируют разместить объекты туристической инфраструктуры. В министерство уже поступило заявление об организации аукциона. Этот участок расположен в трех километрах от горы.

Местным жителям не очень понравилась данная идея. Некоторые считают, что власти не должны решать судьбу горы Воттоваара без публичного обсуждения и без учета мнения местных жителей.