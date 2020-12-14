На Урале полиция попросила банки приостановить выдачу онлайн-кредитов

В Челябинской области полиция обратилась к Сбербанку и ВТБ с предложением приостановить выдачу онлайн-кредитов с целью предотвращения хищений с банковских карт южноуральцев.

Подобная работа будет проведена и с другими кредитными организациями, действующими на территории региона, сообщили в ГУ МВД региона.

- В обращениях к банкам в частности сообщается, что в регионе распространены мошеннические схемы, когда злоумышленники звонят гражданам и, представляясь сотрудниками банков, под разными предлогами внушают им опасения за сбережения, убеждают в том, что некие лица оформляют на них кредиты, - рассказали в пресс-службе полицейского главка региона. - В итоге доверчивые граждане диктуют данные своих банковских карт, загружают приложения, или снимают свои сбережения и направляют на "безопасные счета", подконтрольные мошенникам, лишаясь порой очень крупных сумм.

С целью предупреждения подобных преступлений ГУ МВД России по области предложено приостановить оказание кредитно-финансовыми организациями услуг по оформлению онлайн-кредитов. В комплексе с другими мерами это поможет защитить сбережения граждан и уберечь их от навязанных злоумышленниками кредитных обязательств, отметили в полиции.