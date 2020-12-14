На Урале ужесточили статью обвинения женщине, прятавшей дочь в шкафу

Жительнице Карпинска, которой ранее предъявили обвинение в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоким обращением с несовершеннолетним, ужесточили статью: ей вменяется также покушение на жизнь ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

По версии следствия, в апреле 2020 года женщина родила дома дочку. До октября она умышленно, желая ей смерти, не ухаживала за малышкой: оставляла ее одну в квартире, не давала еды и питья.

- Лишение ребенка пищи и воды привело к развитию у него нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, к белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, к дефициту массы тела, задержке физического развития и иным неблагоприятным последствиям, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечено, что малышка осталась жива только из-за того, ее нашли знакомые матери, которые пришли в гости, и не остались равнодушными. Так о девочке узнали правоохранительные органы, а врачи смогли ей помочь. Уточняется, что сейчас ее жизнь вне опасности: сегодня девочку выписали из больницы.

По делу до сих пор проводятся экспертизы. Специалисты выясняют психическое состояние обвиняемой. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, накануне суд отправил женщину домой.