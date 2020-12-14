Решения Ростелекома помогут грамотно перевести офис на "удаленку"

Пожалуй, один из самых главных плюсов для компании в удаленной работе - отсутствие необходимости арендовать большой офис. Даже если только часть сотрудников сможет работать из собственного дома, затраты компании существенно сократятся.

Для сотрудника работать из дома также гораздо удобнее, хотя бы потому, что больше не придется тратить несколько часов в день на дорогу до работы и обратно. А это значит, что появится больше времени, например, для хобби или для общения с близкими. И это может стать отличной дополнительной мотивацией.

Многие крупные компании, в основном зарубежные, еще до пандемии начали практиковать перевод части сотрудников на работу из дома. Это позволило оптимизировать издержки, а также дало дополнительный стимул для сотрудников работать лучше. Многие компании, которые успешно внедрили новый подход в организации труда, признаются, что "удаленка" стала для них настоящим открытием и возвращаться к традиционным офисным форматам больше нет необходимости.

Эксперты рынка труда подтверждают, что формат удаленного офиса - это неизбежное будущее, к которому нужно начинать двигаться уже сегодня просто потому, чтобы не потерять свои позиции в бизнесе завтра.

Однако нельзя просто взять и объявить сотрудникам, что с понедельника им больше не нужно приходить в офис, а можно выполнять свои обязанности из дома. К такому моменту нужно подготовиться. Прежде всего, необходимо прописать свод правил и обязанности сторон, решить вопрос с техникой и средствами коммуникации, подобрать инструменты контроля и учета, а также научиться решать конфликтные ситуации, что называется, на расстоянии.

Многие сотрудники думают, что, перейдя на удаленную работу, они смогут спать до полудня, а потом, не вылезая из кровати, работать за ноутбуком. Это совсем не так. Удаленная занятость требует четкого, распорядка дня, организации времени и рабочего пространства.

Фото: shatter stock6

Эксперты советуют прописать для сотрудников соответствующие правила, включающие такие важные нюансы, как то, как должно выглядеть рабочее место (например, письменный стол, а не кровать). Также отличной практикой являются ежедневные 15-минутные планерки или онлайн-совещания. Они помогают настроиться на работу и скорректировать круг задач на день. Дресс-код тоже является немаловажным моментом. Конечно, не стоит предлагать своим сотрудникам носить дома пиджаки, но вот обговорить, что не следует появляться перед камерой во время zoom-конференции в пижаме или растянутой футболке ярко-оранжевого цвета - вполне нормально.

И конечно же, стоит позаботиться, о том, чтобы обеспечить своих сотрудников необходимой техникой и средствами связи - без этого никакой работы просто не получится. И тут своими силами уже не обойтись. Не бойтесь делегировать. Как говорится, каждый должен заниматься своим делом. Например, компания Ростелеком уже успешно перевела 50 тысяч сотрудников на удаленные рабочие места. Ведь удаленное рабочее место - это не просто компьютер, подключенный к интернету. Это решение, которое сочетает инструменты безопасности, контроля эффективности, технической поддержки и средства коммуникации.

Организуя удаленное рабочее место с Ростелекомом, компания получает не только техническое решение, но и техническую поддержку, инфраструктуру и консультации по организации безопасной и эффективной работы.

Так, в кратчайшие сроки сотрудники получают защищенный удаленный доступ к информационным ресурсам сети компании. Подключение возможно через IP-VPN Ростелекома или программный VPN. При этом сотруднику можно подключить по единому тарифу домашний интернет с максимальной скоростью. Защищенный доступ означает, что к системе не сможет подключиться кто-то посторонний. Кроме того, если сам сотрудник будет пытаться выполнить некорректные действия, об этом станет известно, как и о любой подозрительной деятельности. Иными словами, если вы опасаетесь, что удаленная занятость может стать "лазейкой" для утечки важной информации, то защищенный доступ от Ростелекома как раз нацелен на то, чтобы этого не произошло.

Фото: shatter stock6

Решение от Ростелекома позволит контролировать эффективность работы каждого сотрудника, выявит признаки мошенничества и предупредит о любой нештатной ситуации. В частности, сервис "Солар Дозор" с модулем контроля рабочего времени сможет отслеживать время активности работника в сети. При этом системой будут учтены такие факторы, как "поведение в сети" и "рабочее время в сети".

Если сотрудники вашей компании должны постоянно общаться с клиентами по телефону, система запишет и сохранит все разговоры в личном кабинете.

Также благодаря решению Ростелекома возможно объединить мобильные устройства сотрудников в единую сеть с возможностью вызова по коротким номерам. И, конечно же, возможно организовать групповые видеоконференции.

Сервис, который предлагает Ростелеком, многоопционален. А это значит, что каждая компания может составить "пазл" из необходимых только ей опций.

Например, при необходимости можно взять в аренду любую оргтехнику для своих сотрудников и полностью организовать автоматизированное рабочее место. Также опционально можно подключить различные сервисы коммуникации (видеоконференцсвязь на базе различных решений, ВАТС - виртуальная АТС).

Система способна поддерживать сотрудников на удаленной работе, включая ПО, не входящее в состав стандартного рабочего места Ростелекома.

Если у кого-то в процессе работы будут возникать различные технические трудности, то Ростелеком предоставит поддержку в виде инсталляционного выезда или выезда мастера для устранения проблем на месте.

По желанию можно обучить сотрудников кибербезопасности, такая опция также предусмотрена.

Решения от Ростелекома помогут грамотно и эффективно организовать удаленные рабочие места, что позволит компании сократить затраты и повысить эффективность.