Счетная палата раскритиковала законопроект о повышении выплат опекунам

В Счетной палате не поддержали законопроект об установлении фиксированной компенсационной выплаты опекунам в размере 10 тысяч рублей, отметив, что он ведет к социальной дискриминации.

Документ разработан сенаторами, в пояснительной записке к нему отмечается, что сегодня выплата равна всего лишь 1200 рублям и она не менялась с 2008 года. Предлагается повысить ее до 10 тысяч рублей, после чего ежегодно индексировать.

Однако в Счетной палате не согласны с предлагаемым законопроектом увеличением размера ежемесячной компенсационной выплаты только лишь опекунам (попечителям). "Это не справедливо по отношению к другим гражданам, которые ухаживают за нетрудоспособными пожилыми людьми без оформления статуса опекуна (попечителя), поскольку ежемесячная компенсационная выплата им будет выплачиваться по-прежнему в размере 1200 рублей", - говорится в заключении ведомства. Также отмечается, что изначально выплаты установлены всем трудоспособным гражданам, не зависимо от их статуса, если они не работают из-за того, что вынуждены ухаживать за престарелыми людьми.

Кроме того, подчеркнули в Счетной палате, законодатель не определил источники и порядок исполнения расходных обязательств на эту выплату, хотя в финансово-экономическом обосновании указано, что для реализации законопроекта потребуются дополнительные средства федерального бюджета.

"Каких-либо расчетов и данных, позволяющих оценить объемы дополнительных расходов федерального бюджета, в материалах к законопроекту не представлено", - следует из заключения ведомства.