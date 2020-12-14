Семь лучших фильмов Ким Ки Дука

"Остров" (2000)
Хи Чжин - немая хозяйка нескольких плавучих домиков на озере. Она сдает их в аренду преступникам, неверным мужьям и рыбакам, а еще оказывает своим клиентам различные услуги: перевозит до берега и обратно, продает им еду, поставляет проституток, а иногда и сама торгует телом. Однажды она спасает от самоубийства скрывающегося от закона бывшего полицейского Хён Щика. Мужчина поселяется в одном из плавучих домиков, между ним и хозяйкой развивается странная связь.
Это могла быть слезливая история о любви, если бы за съемки не взялся Ким Ки Дук. Картина полна контрастов - на фоне безмятежной глади озера чернеет мелочность и эгоистичность человеческих поступков. Как и большинство фильмов режиссера, это - кино не для всех. Именно в "Острове" присутствует одна из самых неприятных сцен в творчестве режиссера. Неспроста во время показа на Венецианском кинофестивале несколько зрителей даже упали в обморок.
"Плохой парень" (2001)
Увидев на улице очаровательную девушку, молодой бандит влюбляется с первого взгляда и пытается заполучить ее, но получает отказ. Одержимость подталкивает главного героя похитить девушку и заставить ее заниматься проституцией.
Комментируя этот противоречивый проект, Ким Ки Дук сказал: "Действия других людей могут перевернуть вашу жизнь, и вы привыкнете к ней помимо воли. В 2001 году в бешеном городе, несмотря на попытки держать себя в узде, я с удивлением обнаружил, что я тоже живу, как "плохой парень". Главный герой фильма - человек, который от рождения излучает несчастье... Его действия настолько жестоки, что кажется, это дьявол. Я же предпочитаю называть это судьбой".
"Весна, лето, осень, зима... и снова весна" (2003)
В плавучем храме на изолированном озере живет старый монах и его юный воспитанник. Вместе с героями мы наблюдаем, как один сезон сменяется другим, одержимость и страдания - искуплением и просветлением. Жизнь проносится мимо, а происходящие события кажутся такими же неизбежными, как смена времен года.
Это, возможно, самый вдумчивый и красивый фильм мастера. Подобно "Острову" мятежная, порочная суть человека здесь противопоставляется спокойствию природы. Однако в этой картине Ким фокусируется не на человеческих пороках, а на прощении и терпимости. Фильм, одновременно простой и сложный, переполнен чистой энергией умиротворения и гармонии. Кстати, в финале зрители могут увидеть в одной из ролей самого Кима.
"Пустой дом" (2004)
Одинокий молодой мотоциклист по имени Тэ Сук разъезжает по городу, расклеивая листовки на дверях. Если листовку через какое-то время не срывают, значит, хозяева дома куда-то уехали. Туда и заселяется парень. Он ничего не ворует, а в качестве платы за проживание ремонтирует сломанные предметы и стирает белье. Однажды проникнув в роскошный дом, он обнаруживает там несчастную девушку.
Эта кино-притча - глубокая и красивая история любви, в которой полностью проявляется талант Ким Ки Дука как художника. Главные герои не говорят друг другу не слова, но их безмолвность лишь подчеркивает полноту возникшего между ними взаимопонимания.
"Время" (2006)
После двух лет отношений девушка начинает беспокоиться, что парень теряет к ней интерес и вскоре начнет искать счастья с другими женщинами. Устав от постоянной ревности, она решает сыграть на опережение и стать той самой "другой женщиной". Однажды, не сказав возлюбленному ни слова, она внезапно исчезает.
В этом необычном фильме режиссер поднимает важные вопросы. Можно ли изменить себя, поменяв лишь внешний облик? И к чему может привести маниакальная помешанность на внешности? В финале картины ответы на эти вопросы становятся очевидны.
"Вздох" (2007)
Главная героиня Ён узнает, что муж ей изменяет. Бесцельно блуждая по городу, она вспоминает, что видела репортаж о преступнике, который находится в камере смертников и пытался покончить жизнь самоубийством. Девушка решает навестить его, представившись его любовницей. Свидания становятся регулярными. Ён пытается скрасить последние дни заключенного, объясняя ему, что смерть - это лишь часть жизненного круговорота.
Несмотря на тяжелую тематику, режиссер ведет повествование, удерживаясь от шокирующих элементов. Таким образом картина стала одной из "самых легких" для просмотра у Кима.
"Пьета" (2012)
30-летний Ли Кан До выбивает долги у мелких ремесленников. Тех, кто не может заплатить, он калечит, чтобы они затем смогли получить страховку под видом пострадавших от несчастного случая. В жизни коллектора нет места жалости, но однажды он встречает женщину, выдающую себя за его мать. Не веря ей, герой подвергает даму унижениям. Однако со временем сентиментальные чувства меняют героя и делают уязвимым.
Вдохновленная одноименной работой Микеланджело, картина рассказывает о том, как социальные проблемы рушат семьи и доводят людей до преступления. Пережитое в детстве насилие травмирует людей, превращая их в нечто, подобное роботам, считал Ким Ки Дук. Могут ли любовь и милосердие излечить их, вернув человечность?