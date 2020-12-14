Семь лучших фильмов Ким Ки Дука

"Остров" (2000)

Фото: kinopoisk.ru

Хи Чжин - немая хозяйка нескольких плавучих домиков на озере. Она сдает их в аренду преступникам, неверным мужьям и рыбакам, а еще оказывает своим клиентам различные услуги: перевозит до берега и обратно, продает им еду, поставляет проституток, а иногда и сама торгует телом. Однажды она спасает от самоубийства скрывающегося от закона бывшего полицейского Хён Щика. Мужчина поселяется в одном из плавучих домиков, между ним и хозяйкой развивается странная связь.

Это могла быть слезливая история о любви, если бы за съемки не взялся Ким Ки Дук. Картина полна контрастов - на фоне безмятежной глади озера чернеет мелочность и эгоистичность человеческих поступков. Как и большинство фильмов режиссера, это - кино не для всех. Именно в "Острове" присутствует одна из самых неприятных сцен в творчестве режиссера. Неспроста во время показа на Венецианском кинофестивале несколько зрителей даже упали в обморок.

"Плохой парень" (2001)

Фото: kinopoisk.ru

Увидев на улице очаровательную девушку, молодой бандит влюбляется с первого взгляда и пытается заполучить ее, но получает отказ. Одержимость подталкивает главного героя похитить девушку и заставить ее заниматься проституцией.

Комментируя этот противоречивый проект, Ким Ки Дук сказал: "Действия других людей могут перевернуть вашу жизнь, и вы привыкнете к ней помимо воли. В 2001 году в бешеном городе, несмотря на попытки держать себя в узде, я с удивлением обнаружил, что я тоже живу, как "плохой парень". Главный герой фильма - человек, который от рождения излучает несчастье... Его действия настолько жестоки, что кажется, это дьявол. Я же предпочитаю называть это судьбой".

"Весна, лето, осень, зима... и снова весна" (2003)

Фото: kinopoisk.ru

В плавучем храме на изолированном озере живет старый монах и его юный воспитанник. Вместе с героями мы наблюдаем, как один сезон сменяется другим, одержимость и страдания - искуплением и просветлением. Жизнь проносится мимо, а происходящие события кажутся такими же неизбежными, как смена времен года.

Это, возможно, самый вдумчивый и красивый фильм мастера. Подобно "Острову" мятежная, порочная суть человека здесь противопоставляется спокойствию природы. Однако в этой картине Ким фокусируется не на человеческих пороках, а на прощении и терпимости. Фильм, одновременно простой и сложный, переполнен чистой энергией умиротворения и гармонии. Кстати, в финале зрители могут увидеть в одной из ролей самого Кима.

"Пустой дом" (2004)

Фото: kinopoisk.ru

Одинокий молодой мотоциклист по имени Тэ Сук разъезжает по городу, расклеивая листовки на дверях. Если листовку через какое-то время не срывают, значит, хозяева дома куда-то уехали. Туда и заселяется парень. Он ничего не ворует, а в качестве платы за проживание ремонтирует сломанные предметы и стирает белье. Однажды проникнув в роскошный дом, он обнаруживает там несчастную девушку.

Эта кино-притча - глубокая и красивая история любви, в которой полностью проявляется талант Ким Ки Дука как художника. Главные герои не говорят друг другу не слова, но их безмолвность лишь подчеркивает полноту возникшего между ними взаимопонимания.

"Время" (2006)

Фото: kinopoisk.ru

После двух лет отношений девушка начинает беспокоиться, что парень теряет к ней интерес и вскоре начнет искать счастья с другими женщинами. Устав от постоянной ревности, она решает сыграть на опережение и стать той самой "другой женщиной". Однажды, не сказав возлюбленному ни слова, она внезапно исчезает.

В этом необычном фильме режиссер поднимает важные вопросы. Можно ли изменить себя, поменяв лишь внешний облик? И к чему может привести маниакальная помешанность на внешности? В финале картины ответы на эти вопросы становятся очевидны.

"Вздох" (2007)

Фото: kinopoisk.ru

Главная героиня Ён узнает, что муж ей изменяет. Бесцельно блуждая по городу, она вспоминает, что видела репортаж о преступнике, который находится в камере смертников и пытался покончить жизнь самоубийством. Девушка решает навестить его, представившись его любовницей. Свидания становятся регулярными. Ён пытается скрасить последние дни заключенного, объясняя ему, что смерть - это лишь часть жизненного круговорота.

Несмотря на тяжелую тематику, режиссер ведет повествование, удерживаясь от шокирующих элементов. Таким образом картина стала одной из "самых легких" для просмотра у Кима.

"Пьета" (2012)

Фото: kinopoisk.ru

30-летний Ли Кан До выбивает долги у мелких ремесленников. Тех, кто не может заплатить, он калечит, чтобы они затем смогли получить страховку под видом пострадавших от несчастного случая. В жизни коллектора нет места жалости, но однажды он встречает женщину, выдающую себя за его мать. Не веря ей, герой подвергает даму унижениям. Однако со временем сентиментальные чувства меняют героя и делают уязвимым.

Вдохновленная одноименной работой Микеланджело, картина рассказывает о том, как социальные проблемы рушат семьи и доводят людей до преступления. Пережитое в детстве насилие травмирует людей, превращая их в нечто, подобное роботам, считал Ким Ки Дук. Могут ли любовь и милосердие излечить их, вернув человечность?