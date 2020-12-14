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14.12.2020 13:46
Рубрика: В мире

Шведские медсестры массово увольняются из-за большой нагрузки

Текст: Надежда Ермолаева
За этот год шведское здравоохранение потеряло большое количество врачей и медсестер. Как объясняет председатель профсоюза Ассоциации работников здравоохранения Синев Рибейро, многочисленные увольнения в данной сфере связаны с тяжелой рабочей ситуацией во время пандемии. "Многие из работников очень много работали сверхурочно и не смогли отдохнуть летом", - говорит глава профсоюза.

По его словам, переутомленный персонал - это очень опасно. Уставшие люди могут совершить ошибку. А работать врачам приходится очень много. "Некоторые члены профсоюза сказали мне, что хотят уволиться, чтобы иметь возможность передохнуть и затем снова вернуться в профессию. Это их крик о помощи", - заявила Рибейро.

Фото: iStock
В Стокгольме закончились койки для больных коронавирусом

О масштабах сложившейся катастрофической ситуации можно судить по нескольким фактам. Так, инфекционное отделение больницы Дандерид потеряло за этот год 34 из 50 медсестер. На их место были наняты новые 28 работников, чей общий трудовой стаж составляет не более 5 лет. Также больница крупнейшего шведского медицинского Каролинского института отменяет все запланированные детские операции. 110 высококвалифицированных детских педиатров переводятся для лечения COVID-19 у взрослых.

Финансовый советник стокгольмского правительства Ирене Свенониус описывает ситуацию с медицинским обслуживанием в Стокгольме как "чрезвычайно напряженную". Она заявила, что все развивается по гораздо более худшему сценарию, чем прогнозировалось Агентством общественного здравоохранения Швеции.

Отметим, что в настоящий момент в Швеции подтверждено 320 098 случаев заболевания короновирусом с начала пандемии, смертей - 7 514.

Между тем буквально на прошлой неделе государственный эпидемиолог королевства Андерс Тегнел сообщил, что во многих регионах страны наблюдается снижение числа случаев COVID-19. "Здравоохранение стало намного лучше справляться со случаями заболевания. Уровень смертности в связи с инфекцией в Швеции сопоставим с показателями других европейских стран", - отметил Тегнел.

В мире Европа Швеция

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