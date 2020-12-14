Флорентийская люксовая марка мужской одежды Stefano Ricci представила свою первую линейку часов.

Коллекция, названная Octagon, включает хронограф, годовой календарь и вечный календарь: марка такого уровня не могла отнестись к часам просто как к модному аксессуару, поэтому все модели получили серьезные механизмы с усложнениями, созданные в Швейцарии на фабрике Vaucher Manufacture Fleurier (она специализируется на механизмах, которые поставляются высоким часовым брендам).

Каждый вариант часов в корпусе из белого золота выпущен в ограниченной серии 10 экземпляров, и такое же количество - в версии Diamond Lux (с бриллиантами). Восьмиугольная форма, выбранная Стефано Риччи как основа дизайна, вдохновлена памятниками флорентийской архитектуры - Баптистерием и куполом собора Санта Мария дель Фьоре. Инкрустация бриллиантами огранки "принцесса" выполняется в мастерских Stefano Ricci во Фьезоле. На заднюю крышку вручную нанесена гравировка: цветочный узор с подчеркнутым контрастом света и тени.

Stefano Ricci.

Сервисное обслуживание часов будет осуществляться на той же фабрике во Флерье, которая изготавливает и собирает механизмы.

Пока сложно утверждать, будет ли это единственной часовой линейкой Stefano Ricci или за ней последуют другие. Но уже известно, что в январе 2021 года новые модели появятся в московском бутике марки.