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14.12.2020 19:03
Рубрика: Общество

Первые часы от Stefano Ricci

Российская газета - Спецвыпуск № 282(8336)
Флорентийская люксовая марка мужской одежды Stefano Ricci представила свою первую линейку часов.
Пример модели часов с использованием эмалевой техники "гризайль" по мотивам скульптуры Гийома Кусту "Кони Марли" Пример модели часов с использованием эмалевой техники "гризайль" по мотивам скульптуры Гийома Кусту "Кони Марли"
Пример модели часов с использованием эмалевой техники "гризайль" по мотивам скульптуры Гийома Кусту "Кони Марли"

Коллекция, названная Octagon, включает хронограф, годовой календарь и вечный календарь: марка такого уровня не могла отнестись к часам просто как к модному аксессуару, поэтому все модели получили серьезные механизмы с усложнениями, созданные в Швейцарии на фабрике Vaucher Manufacture Fleurier (она специализируется на механизмах, которые поставляются высоким часовым брендам).

Фото: Chanel Watches
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Каждый вариант часов в корпусе из белого золота выпущен в ограниченной серии 10 экземпляров, и такое же количество - в версии Diamond Lux (с бриллиантами). Восьмиугольная форма, выбранная Стефано Риччи как основа дизайна, вдохновлена памятниками флорентийской архитектуры - Баптистерием и куполом собора Санта Мария дель Фьоре. Инкрустация бриллиантами огранки "принцесса" выполняется в мастерских Stefano Ricci во Фьезоле. На заднюю крышку вручную нанесена гравировка: цветочный узор с подчеркнутым контрастом света и тени.

Stefano Ricci.

Сервисное обслуживание часов будет осуществляться на той же фабрике во Флерье, которая изготавливает и собирает механизмы.

Пока сложно утверждать, будет ли это единственной часовой линейкой Stefano Ricci или за ней последуют другие. Но уже известно, что в январе 2021 года новые модели появятся в московском бутике марки.

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