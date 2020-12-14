Распоряжение главы Республики Тыва от 11 декабря 2020 года № 472-РГ "Об организации в Республике Тыва рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года"

В целях рациональной организации в Республике Тыва рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года:

1. Привлечь к работе в выходной день, 26 декабря 2020 года, лиц, замещающих государственные должности Республики Тыва, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Главой Республики Тыва, а также лиц, замещающих в органах исполнительной власти Республики Тыва должности государственной гражданской службы Республики Тыва и иные должности, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва принять решения, необходимые для реализации пункта 1 настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать руководителям государственных органов Республики Тыва, не являющихся органами исполнительной власти Республики Тыва, руководителям органов местного самоуправления Республики Тыва, руководителям организаций, расположенных на территории Республики Тыва, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности организовать рабочее (служебное) время работников в декабре 2020 года в порядке, аналогичном установленному пунктом 1 настоящего распоряжения.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Департамент по вопросам государственной службы и кадрового резерва Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва.

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол







