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14 декабря 2020 г.

Закон Удмуртской Республики от 3 декабря 2020 года № 80-РЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи"

Принят Государственным Советом Удмуртской Республики 24 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Удмуртской Республики от 13 октября 2020 года № 60-РЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи" (Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2020, 14 октября, № 02141020201989) изменение, заменив слова "8 502 рубля" словами "8 917 рублей".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Глава Удмуртской Республики А.В.Бречалов



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