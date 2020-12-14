Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
14.12.2020,  
10:30
Текст:  Антон Валагин

Украина сорвала поставку пулеметов в Турцию

Фото: Vitalykuzmin.net Фото: Vitalykuzmin.net
Фото: Vitalykuzmin.net

Госкомпания "Укрспецэкспорт" подала в суд на киевский завод "Кузница на Рыбальском", требуя возмещения убытков в сумме 38,7 миллиона гривен ($ 1,38 млн). Предметом спора стали бракованные пулеметы КУМ-7,62 мм, предназначенные для экспорта в Турцию.

Фото: Калашников / youtube.com
Реальные возможности "Ланкастера" и "Парадокса" показали на видео

В 2018 году "Укрспецэкспорт" стал посредником между "Кузней" и турецкой компанией К.В.А.Т. в продаже последней партии ручных пулеметов и комплектующих к ним . Однако испытания КУМ (аббревиатура расшифровывается как "кулемет украiнський модернiзированний) показали, что оружие ненадлежащего качества, в связи с чем турки расторгли контракт.

Завод обвинил в срыве поставок сам "Укрспецэкспорт". По договору киевляне обязывались изготовить сами пулеметы, а стволы для них должен был найти оружейный экспортер. В итоге вместо необходимых 2800 штук было поставлено 1173 - производства НПО "Техимпекс", - и 90 процентов из них оказались бракованными, пишет Diana Mihailova.

"Спецэкспорт" предоставил акт, что некоторые из подготовленных к продаже пулеметы (даже без учета стволов) были подержанными, разного цвета, имели царапины и повреждения.

КУМ-7,62 - украинская версия советского пулемета ПКМ.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Украина
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Завершились государственные испытания корвета "Гремящий" 13.12.2020
На Украине взялись за ремонт тягачей на базе советских БМП-1 09.12.2020
Армия Украины планирует эксплуатировать танки Т-64 еще 25 лет 09.12.2020
оружейный рынок
Фото: Калашников / youtube.com
Реальные возможности "Ланкастера" и "Парадокса" показали на видео 13.12.2020
Индия может начать строить новейшие российские тральщики 08.12.2020
США захотели приобрести Ми-24 и Ан-2 01.12.2020
стрелковое оружие
Фото: Телеканал Звезда / youtube.com
Ракету гиперзвукового комплекса "Авангард" впервые показали на видео 13.12.2020
В России начались продажи аксессуаров для винтовки Мосина 09.12.2020
Стрельбу из нового карабина АКВ-521 впервые показали на видео 09.12.2020