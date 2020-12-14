В Госдуме назвали правильными изменения правил оформления больничного

Введение новых правил оформления больничных являются естественным, закономерным этапом тенденций цифровизации. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

В России с 14 декабря вступили в силу новые правила оформления больничных. В частности, теперь допускается формирование электронного больничного при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.

"Сама пандемия во многом ускорила цифровизацию здравоохранения и взаимодействие в системе пациент - врач - учреждение - медицинская организация. Указанные нововведения являются естественным, закономерным этапом тенденций цифровизации", - сказал Говорин, которого цитирует RT.

По его мнению, "то, что люди не идут в поликлинику, не стоят там лишний раз в очередях и не обмениваются инфекцией, - это совершенно правильно в условиях непростой эпидемической ситуации в стране".