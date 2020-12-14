В Японии выбрали иероглиф 2020 года

В Японии символом уходящего 2020 года стал иероглиф со значением "тесный", передает канал NHK.

Телевизионщики в своем сюжете показали, как настоятель расположенного в древней японской столице Киото буддийского храма Киёмидзудэра на большом листе бумаги кистью вывел этот письменный знак.

Иероглиф входит в состав слова "санмицу". Лексическая единица прочно укоренилась в японском обществе после начала пандемии коронавируса и означает три новые нормы поведения, которые рекомендовано соблюдать населению для борьбы с распространением инфекции.

Речь, в частности, идет о необходимости избегать тесных контактов с другими гражданами, нахождения в местах массового скопления людей, а также в душных и плохо проветриваемых помещениях.

Напомним, что на территории островного государства продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация. Ежедневно на архипелаге выявляют более 2 тысяч пациентов с положительными пробами на COVID-19. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Токио, где в течение последних пяти дней фиксируют суточный прирост с шагом более 400 инфицированных.

Не исключено, что с учетом этих обстоятельств власти примут решение о временном исключении японской столицы из программы стимулирования внутреннего туризма Go To Travel. В рамках кампании японцы получают внушительные скидки при бронировании туров и отелей.