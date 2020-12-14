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14.12.2020 14:10
Рубрика: Власть

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал голословно не обвинять россиян в хакерских атаках на американские системы. Об этом сообщает РИА Новости.

Косачев: США используют любые хакерские атаки для обвинения России

"Если на протяжении многих месяцев и американцы ничего не могли с этим сделать, то, наверное, не нужно так голословно сразу во всем обвинять русских. Мы здесь ни при чем", - подчеркнул он, в очередной раз опровергнув заявления США.

Песков также напомнил, что Владимир Путин предлагал американцам подписать соглашение о кибербезопасности, которое позволило бы странам совместно противостоять этой угрозе. Но в США эту идею оставили без внимания.

Ранее в американских СМИ прошла информация, что "российские хакеры" якобы причастны ко взлому систем минфина США и Национального управления телекоммуникаций и информации.

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