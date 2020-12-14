В Мадриде создали единую базу результатов тестов на COVID-19

С понедельника, 14 декабря, все результаты тестов на коронавирус, проведенных в Мадриде как в государственных, так и частных лабораториях, будут собираться в единую базу данных. Доступ к ним пациенты и врачи смогут получить через так называемую виртуальную карту здоровья, которая был запущена в регионе этим летом.

Главное нововведение заключается в том, что теперь испанцы смогут показать результаты обследования третьей стороне, если это потребуется, не посещая врача и не собирая справки. Для этого, правда, придется пройти довольно сложный путь: данные будут доступны только после сканирования QR-кода, который выдается после подтверждения личности.

Помимо результатов тестов пользователи приложения также смогут сразу узнать, что им необходимо сделать, если проверка на коронавирус дала положительный результат.

На данный момент эту программу установили лишь около 130 тысяч человек, что не так уж и много с учетом того, что только в испанской столице проживают более 3 миллионов человек, вместе с жителями Мадридского автономного сообщества речь идет о 6,6 миллиона человек.

Виртуальная карта может использоваться вместо бумажной в больницах, а также для получения рецептурных лекарств в аптеках, отмечает El Mundo.