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14.12.2020 06:57
Рубрика: В мире

В Нидерландах с 14 декабря ужесточат меры изоляции

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/Phil nijhuis Фото: AFP/Phil nijhuis
Фото: AFP/Phil nijhuis

Правительство Нидерландов намерено в понедельник принять более строгие меры по борьбе со вспышкой коронавируса, поскольку уровень инфицирования вернулся к пиковым уровням, достигнутым в конце октября.

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Вопрос должен решиться после чрезвычайного заседания кабинета министров, запланированного на 14 декабря, сообщают голландские СМИ. Ссылаясь на правительственные источники, общественная телекомпания NOS сообщила, что правительство рассматривает вопрос о закрытии всех второстепенных магазинов на несколько недель, а также продлении рождественских каникул для школ для распространения болезни.

Согласно данным, опубликованным национальными органами здравоохранения, число новых случаев заражения коронавирусом в стране за последние 24 часа увеличилось до почти 10 тысяч, что является самым большим ростом за более чем шесть недель. При этом в правительстве страны исходят из того, что эффект частичной блокировки, действующей с 13 октября, похоже, ослаб. В Нидерландах были закрыты все бары и рестораны, граждан страны призвали как можно больше работать из дома, однако школы и магазины остались открытыми.

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