В Норвегии увеличили штраф за езду с мобильным телефоном

С января будущего года Норвегия вводит повышенные штрафы за управлением автомобилем с мобильным телефоном в руках. Сумма штрафа - 5 тысяч норвежских крон, или более 41 тысячи рублей.

Этим наказание не ограничивается. Помимо штрафа на нарушителя наложат три штрафных балла. А это очень много - при наличии уже восьми таких баллов водителя лишают прав на полтора года.

Причина, почему норвежские власти решили почти в три раза увеличить размер штрафов за езду с мобильным телефоном в руках, связана с ростом числа аварий из-за невнимательности водителей.

Напомним, что активная борьба с телефонами в руках водителей началась в королевстве с 2005 года. В 2013 году их было выписано более 200 тысяч. Но штрафы не послужили достаточным сдерживающим фактором, поэтому их размер увеличили.