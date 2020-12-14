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14.12.2020 12:04
Рубрика: В мире

В Норвегии увеличили штраф за езду с мобильным телефоном

Текст: Надежда Ермолаева

С января будущего года Норвегия вводит повышенные штрафы за управлением автомобилем с мобильным телефоном в руках. Сумма штрафа - 5 тысяч норвежских крон, или более 41 тысячи рублей.

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Этим наказание не ограничивается. Помимо штрафа на нарушителя наложат три штрафных балла. А это очень много - при наличии уже восьми таких баллов водителя лишают прав на полтора года.

Причина, почему норвежские власти решили почти в три раза увеличить размер штрафов за езду с мобильным телефоном в руках, связана с ростом числа аварий из-за невнимательности водителей.

Напомним, что активная борьба с телефонами в руках водителей началась в королевстве с 2005 года. В 2013 году их было выписано более 200 тысяч. Но штрафы не послужили достаточным сдерживающим фактором, поэтому их размер увеличили.

В мире Европа Норвегия

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