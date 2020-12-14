В это же время у Третьяковской галереи состоялась коллаборация с французским брендом Bernardaud.

Уже в декабре в Россию прибудет первая серия лиможского фарфора, посвященная русским художникам из собрания Третьяковки.

Проект, рассчитанный на три года, начинается с чайных пар по мотивам картин Ивана Шишкина "Утро в сосновом лесу" и "Вечер". Каждая пара представлена в подарочной коробке с сертификатом подлинности Bernardaud и выпущена лимитированной серией 100 экземпляров. Директор ГТГ Зельфира Трегулова отметила: "Обе эти картины представлены в постоянной экспозиции Третьяковской галереи, так что обладатели чайных пар смогут прийти в музей, чтобы посмотреть на оригиналы". Коллекцию можно приобрести в ЦУМе, ДЛТ и бутиках Bernardaud.