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14.12.2020 19:01
Рубрика: Общество

Наследие Третьяковской галереи

Российская газета - Спецвыпуск № 282(8336)
В это же время у Третьяковской галереи состоялась коллаборация с французским брендом Bernardaud.
Bernardaud. Bernardaud.
Bernardaud.

Уже в декабре в Россию прибудет первая серия лиможского фарфора, посвященная русским художникам из собрания Третьяковки.

Фото: пресс-служба
"Русская коллекция" от фарфорового дома Bernardaud в "королевском красном"

Проект, рассчитанный на три года, начинается с чайных пар по мотивам картин Ивана Шишкина "Утро в сосновом лесу" и "Вечер". Каждая пара представлена в подарочной коробке с сертификатом подлинности Bernardaud и выпущена лимитированной серией 100 экземпляров. Директор ГТГ Зельфира Трегулова отметила: "Обе эти картины представлены в постоянной экспозиции Третьяковской галереи, так что обладатели чайных пар смогут прийти в музей, чтобы посмотреть на оригиналы". Коллекцию можно приобрести в ЦУМе, ДЛТ и бутиках Bernardaud.

Общество Ежедневник Образ жизни

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