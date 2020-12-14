Новости

В Ненецком автономном округе 31 декабря объявили выходным днем 21:13
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 21 тысяча военнослужащих 20:56
В Москве включили праздничную новогоднюю подсветку 20:53
Петр Бирюков: Городские службы Москвы готовы к снегопаду 20:48
Трамп получил первые голоса выборщиков в США 20:45
Средства реабилитации и собаку-проводника инвалид получит по любому адресу 20:20
Глава комитета Бундестага: США не должны решать судьбу "Северного потока-2" 20:18
Встреча мониторингового комитета ОПЕК перенесена на 3-4 января 20:07
Во Франции осквернена уличная фреска в память жертв теракта в "Батаклане" 20:00
В Британии выявили новый штамм коронавируса 19:54
Adidas рассматривает возможность продажи Reebok 19:54
Командир-подводник Северного флота Дмитрий Маслов стал Героем России 19:39
Техногиганты из США могут быть оштрафованы до 10% их оборота в Европе 19:37
Вышел трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис МакДорманд 19:34
В Лондоне со среды вводится максимальный уровень ограничений 19:24
Видео: Тело мужчины, убившего девушку и ее брата, нашли на пляже 19:05
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году 18:57
Мнение потерпевших учтут при рассмотрении прошения о помиловании 18:55
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола 18:53
Овечкин, Буре и Фетисов сыграли в товарищеском матче «Связь поколений» 18:44
Аткинсон против пчелы: Netflix готовит 7 новых британских проектов 18:41
Источник: ЦСКА уволит Ганчаренко после матча с "Ростовом" 18:38
Иммунитет к COVID-19 после вакцинации "Спутник V" вырабатывается на 42 день 18:35
В Прикамье учителей попросили не ставить двойки на дистанционке 18:30
В Калининграде установили скамейку из бахил 18:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Как изменились правила оформления больничных
Как изменились правила оформления больничных
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 20:56
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 21 тысяча военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 20 993 человек. Эти данные в понедельник вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: iStock
ФОМ: Доля готовых привиться от коронавируса в России достигла 42%

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 146 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта 79 465 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако 4 072 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, по-прежнему находятся на лечении у врачей. 2 640 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Шестьдесят три изолированы по месту службы. Сорок четыре находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 325 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - одиннадцать. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у семнадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

.В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали 12 579 заболевшим, более четырех тысяч из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"
Google прокомментировал отключение в России и других странах
Выборщики приступили к определению следующего президента США
Верховный суд защитил права работника при сокращении штатов
В Росгвардии определили, как должны работать частные охранники