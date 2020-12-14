В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 21 тысяча военнослужащих

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 20 993 человек. Эти данные в понедельник вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 146 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта 79 465 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако 4 072 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, по-прежнему находятся на лечении у врачей. 2 640 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Шестьдесят три изолированы по месту службы. Сорок четыре находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 325 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - одиннадцать. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у семнадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

.В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали 12 579 заболевшим, более четырех тысяч из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.