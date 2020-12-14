Часовой дом Vacheron Constantin в качестве партнера музея Лувр принял участие в онлайн-аукционе Bid For the Louvre на сайте Christie's с 1 по 15 декабря 2020 года.

На фото: пример модели часов с использованием эмалевой техники "гризайль" по мотивам скульптуры Гийома Кусту "Кони Марли".

Уникальные часы Les Cabinotiers будут выполнены по индивидуальному заказу, а их потенциальный обладатель получит незабываемые впечатления на стыке нескольких видов искусств.

В Париже, в ходе частного посещения Лувра, победитель аукциона выберет произведение из собрания музея, которое будет воссоздано на циферблате в миниатюрной эмалевой росписи или в технике "гризайль".

В Женеве, во время визита на мануфактуру Vacheron Constantin, можно будет заказать вариант персонализации этой модели. Вырученные от продажи часов средства будут направлены на поддержку проектов солидарности Лувра.