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14.12.2020 19:02
Рубрика: Общество

Сокровища Лувра на запястье

Российская газета - Спецвыпуск № 282(8336)
Часовой дом Vacheron Constantin в качестве партнера музея Лувр принял участие в онлайн-аукционе Bid For the Louvre на сайте Christie's с 1 по 15 декабря 2020 года.
На фото: пример модели часов с использованием эмалевой техники "гризайль" по мотивам скульптуры Гийома Кусту "Кони Марли". На фото: пример модели часов с использованием эмалевой техники "гризайль" по мотивам скульптуры Гийома Кусту "Кони Марли".
На фото: пример модели часов с использованием эмалевой техники "гризайль" по мотивам скульптуры Гийома Кусту "Кони Марли".

Уникальные часы Les Cabinotiers будут выполнены по индивидуальному заказу, а их потенциальный обладатель получит незабываемые впечатления на стыке нескольких видов искусств.
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В Париже, в ходе частного посещения Лувра, победитель аукциона выберет произведение из собрания музея, которое будет воссоздано на циферблате в миниатюрной эмалевой росписи или в технике "гризайль".

В Женеве, во время визита на мануфактуру Vacheron Constantin, можно будет заказать вариант персонализации этой модели. Вырученные от продажи часов средства будут направлены на поддержку проектов солидарности Лувра.

Общество Ежедневник Образ жизни

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