Ювелирный дом Van Cleef & Arpels каждый год воспевает красоту природы, даже если ее скрывает снег.

В фокусе внимания ювелиров снова оказались цветы, которые распускаются зимой - "рождественская роза", или морозник. Знакомые украшения Rose de Noel, ведущие историю с 1970-х годов, теперь предстают в весьма миниатюрном виде. А коллекция Hellebore, очертания цветов в которой слегка напоминают васильки, появилась впервые.

Rose De Noel

В украшениях этой зимы от Van Cleef & Arpels переосмысливается образ, появившийся в репертуаре дома полвека назад: в 1970 году была запущена коллекция Rose de Noel, названная в честь необычного цветка, распускающегося зимой. Самые первые украшения в ней были выполнены из желтого золота с розовым кораллом и бриллиантами, с тех пор варианты используемых материалов и цветов постоянно множились.

Выточенные из ювелирных камней, перламутра или коралла, округлые лепестки филигранно закреплялись "с нахлестом", что создавало эффект объема: цветок выглядел практически живым. Слегка асимметричные венчики раскрывались вокруг сердцевинок, переливавшихся золотом и бриллиантами.

Подвеска и серьги Rose de Noel, модели мини, зима 2020: желтое золото, белый перламутр, бриллианты.

За многие годы подвески, серьги и броши Rose de Noel представали в широком многообразии размеров. Этой зимой дом довершает коллекцию миниатюрными цветками на двух подвесках и двух парах серег - из белого перламутра и лазурита.

Hellebore

Более графичная коллекция Hellebore, тоже посвященная морознику, появилась впервые. В этих скульптурных украшениях яркость цветных ювелирных камней оттеняется сиянием бриллиантов. Рельефные лепестки в оправе из белого золота сочетают в себе радужные переливы белого перламутра, морозную голубизну бирюзы и насыщенный ультрамарин лазурита - исключительно зимнюю палитру.

Кольцо на два пальца Hellebore, белое золото, белый перламутр, бирюза, бриллианты.

Бриллианты, напоминающие прозрачные снежинки, усиливают игру света, подчеркнутую камнями, выступающими в качестве сердцевин каждого из цветков.

Новый "цветочный" дизайн, асимметричный и воздушный, использован для колье, брошей, серег, разомкнутого кольца и кольца на два пальца. Линии из бриллиантов, разделяющих элементы украшений, вспыхивают, подчеркивая необыкновенную легкость моделей.

Колье из новой коллекции 2020 года Hellebore: белое золото, белый перламутр, бирюза, лазурит, бриллианты.

О ней же говорят и ажурные лепестки, дополнительно украшающие каждое изделие. Hellebore воспевает красоту природы в зимнем облачении.