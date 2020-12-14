Новости

Командир-подводник Северного флота Дмитрий Маслов стал Героем России 19:39
Техногиганты из США могут быть оштрафованы до 10% их оборота в Европе 19:37
Вышел трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис МакДорманд 19:34
В Лондоне со среды вводится максимальный уровень ограничений 19:24
Видео: Тело мужчины, убившего девушку и ее брата, нашли на пляже 19:05
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году 18:57
Мнение потерпевших учтут при рассмотрении прошения о помиловании 18:55
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола 18:53
Аткинсон против пчелы: Netflix готовит 7 новых британских проектов 18:41
Источник: ЦСКА уволит Ганчаренко после матча с "Ростовом" 18:38
Иммунитет к COVID-19 после вакцинации "Спутник V" вырабатывается на 42 день 18:35
В Прикамье учителей попросили не ставить двойки на дистанционке 18:30
В Калининграде установили скамейку из бахил 18:27
Армения и Азербайджан начали обмен пленными 18:22
На Кубани до 31 декабря продлен режим повышенной готовности 18:20
Сергей Лавров направляется с рабочим визитом в Боснию и Герцеговину 18:19
Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация - 2020" 18:07
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100% 17:52
Уязвимость в Steam поставила под угрозу миллионы геймеров 17:47
В регионы отправлено уже 320 тысяч доз вакцины "Спутник V" 17:40
По "Секретному вторжению" Marvel снимут сериал с Сэмюэлем Джексоном 17:37
Гинцбург: Вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность 17:27
Минпромторг проинспектирует зарубежные фармзаводы 17:26
На 94-м году умер солист Мариинского театра Владимир Кравцов 17:11
Опубликован тизер второго сезона "Постановки" с Шином и Теннантом 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Как изменились правила оформления больничных
Как изменились правила оформления больничных
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 19:05
Рубрика: Общество

Цветущие на снегу

Российская газета - Спецвыпуск № 282(8336)
Ювелирный дом Van Cleef & Arpels каждый год воспевает красоту природы, даже если ее скрывает снег.
Кадр из видеофильма Empreintes ("Следы") Александра Бенжамена Наве. Кольцо Hellebore, белое золото, лазурит, бриллианты. Кадр из видеофильма Empreintes ("Следы") Александра Бенжамена Наве. Кольцо Hellebore, белое золото, лазурит, бриллианты.
Кадр из видеофильма Empreintes ("Следы") Александра Бенжамена Наве. Кольцо Hellebore, белое золото, лазурит, бриллианты.

В фокусе внимания ювелиров снова оказались цветы, которые распускаются зимой - "рождественская роза", или морозник. Знакомые украшения Rose de Noel, ведущие историю с 1970-х годов, теперь предстают в весьма миниатюрном виде. А коллекция Hellebore, очертания цветов в которой слегка напоминают васильки, появилась впервые.

Rose De Noel

Фото: Van Cleef & Arpels
Van Cleef & Arpels: посвящение знаковым украшениям ювелирного дома

В украшениях этой зимы от Van Cleef & Arpels переосмысливается образ, появившийся в репертуаре дома полвека назад: в 1970 году была запущена коллекция Rose de Noel, названная в честь необычного цветка, распускающегося зимой. Самые первые украшения в ней были выполнены из желтого золота с розовым кораллом и бриллиантами, с тех пор варианты используемых материалов и цветов постоянно множились.

Выточенные из ювелирных камней, перламутра или коралла, округлые лепестки филигранно закреплялись "с нахлестом", что создавало эффект объема: цветок выглядел практически живым. Слегка асимметричные венчики раскрывались вокруг сердцевинок, переливавшихся золотом и бриллиантами.

Подвеска и серьги Rose de Noel, модели мини, зима 2020: желтое золото, белый перламутр, бриллианты.

За многие годы подвески, серьги и броши Rose de Noel представали в широком многообразии размеров. Этой зимой дом довершает коллекцию миниатюрными цветками на двух подвесках и двух парах серег - из белого перламутра и лазурита.

Hellebore

Более графичная коллекция Hellebore, тоже посвященная морознику, появилась впервые. В этих скульптурных украшениях яркость цветных ювелирных камней оттеняется сиянием бриллиантов. Рельефные лепестки в оправе из белого золота сочетают в себе радужные переливы белого перламутра, морозную голубизну бирюзы и насыщенный ультрамарин лазурита - исключительно зимнюю палитру.

Кольцо на два пальца Hellebore, белое золото, белый перламутр, бирюза, бриллианты.

Бриллианты, напоминающие прозрачные снежинки, усиливают игру света, подчеркнутую камнями, выступающими в качестве сердцевин каждого из цветков.

Новый "цветочный" дизайн, асимметричный и воздушный, использован для колье, брошей, серег, разомкнутого кольца и кольца на два пальца. Линии из бриллиантов, разделяющих элементы украшений, вспыхивают, подчеркивая необыкновенную легкость моделей.

Колье из новой коллекции 2020 года Hellebore: белое золото, белый перламутр, бирюза, лазурит, бриллианты.

О ней же говорят и ажурные лепестки, дополнительно украшающие каждое изделие. Hellebore воспевает красоту природы в зимнем облачении.

Общество Ежедневник Образ жизни

Главное сегодня

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"
Google прокомментировал отключение в России и других странах
Выборщики приступили к определению следующего президента США
Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19
Как развить вкус к литературе в "цифре": советы экспертов и школьников