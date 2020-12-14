Власти Малайзии сократили срок карантина при въезде в страну

В Малайзии с 14 декабря срок обязательной изоляции после въезда в страну, а также для людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом, сокращен до 10 дней. Об этом заявил гендиректор минздрава Хишам Абдула.

"Период наблюдения и карантина сокращается с 14 до 10 дней", - цитирует чиновника ТАСС. По его словам, такое решение было принято в соответствии с последними рекомендациями ученых, утверждающих, что самый высокий риск передачи вируса - в первую неделю. Хишам также напомнил, что в ярде стран карантин длится только семь дней.

В Малайзии за время пандемии было зафиксировано более 83,4 тысячи заболевших COVID-19. Скончались - 415 человек.