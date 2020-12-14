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14.12.2020 19:08
Рубрика: Общество

Приятные сюрпризы

Российская газета - Спецвыпуск № 282(8336)
Что такое подарок, как не чистый символ нашего отношения к другому человеку?

Мы часто задумываемся о том, что подарить "тому, у кого все есть". Мы иногда не знаем, чего хочет объект нашего внимания - и должны решиться на сюрприз. Выразить благодарность, вдохновить, удивить. В конце концов сейчас самое волшебное время года. И кстати, не обязательно за покупками ехать в бутик - можно их сделать дистанционно, через интернет-магазины или сервис продаж по телефону.

Фото: Chaumet
Chaumet предлагает 12 вариантов ювелирных подарков к Новому году

Таинственный оттенок хрусталя Moonlight отсылает к цвету безоблачной ночи в российской тайге - времени, когда, задрав морду, волки воют в лунном свете, чтобы общаться друг с другом даже в бескрайних лесах. Текстура из сатинированного хрусталя позволяет разглядеть детальную проработку густого меха: можно увидеть даже отдельные волоски.

Lalique, скульптура "Волк" темно-синего цвета, высота 26 см, лимитированная серия 100 экземпляров, эксклюзивно для России/ЦУМ.

Специально для российских болельщиков S.T. Dupont создал ручку в виде клюшки, посвященную одной из сильнейших хоккейных команд мира - сборной России. Каждая из ручек пронумерована и продается вместе с подставкой - настоящей шайбой с логотипом бренда.

Пишущий инструмент ежегодной лимитированной серии "Знаки и символы": серебряный колпачок украшен ручной гравировкой быка, корпус покрыт золотом оттенка "шампань", на золотом пере тоже выгравирован бык. Это животное олицетворяет силу, решительность, надежность и справедливость. Принято считать, что людям, рожденным в год Быка, свойственны упорство и честность, внимание к деталям и трудолюбие.

Montblanc, ручка, посвященная Быку - символу наступающего года по китайскому гороскопу.

Пантера - один из самых знаковых образов Cartier. Его появление связано с Жанной Туссен, верной соратницей Луи Картье, а затем креативным директором бренда. Уже более 100 лет пантера остается "тотемным животным" марки, слегка меняясь от коллекции к коллекции.

Cartier, ваза Panthere.

Старейшая флорентийская мануфактура по производству фарфора, основанная в 1735 году, теперь будет работать под новым именем: Ginori 1735. Кстати, ее знаменитые рисунки и узоры были придуманы еще в XVIII веке для росписи фарфора с дефектами, но идея оказалась настолько удачной, что это стало визитной карточкой марки.

Richard Ginori, шкатулка с фигуркой кошки из коллекции Totem/Bosco Casa.

Набор столовых приборов в радостном ярко-желтом футляре-яйце выпущен компанией Cristofle в коллаборации с мишленовским шеф-поваром Жаном Имбером и рэпером Фарреллом Вильямсом и украшен фигурами их знакомых и друзей.

MOOD Fashion by Christofle x Pharrell Williams x Jean, набор предметов для кухни.

Тема объединения близких людей на кухне и за столом в преддверии новогодних праздников очень актуальна.

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