Воздушный бой белорусских Су-30СМ показали крупным планом

В небе над Полесьем пилоты белорусских истребителей Су-30СМ отработали перехват и уничтожение условного противника. Учения прошли с боевым применением ракет класс "воздух-воздух".

Как сообщает пресс-служба Минобороны РБ, в качестве воздушного противника использовалась сброшенная с легкого штурмовика Як-130 осветительная бомба.

"Ракета Р-73, несмотря на свои довольно миниатюрные по сравнению с самолетом размеры, способна догнать и поразить воздушную цель, находящуюся на расстоянии до 20 километров", - говорится в сообщении военного ведомства.

Ракета действует по принципу "выстрелил и забыл". Захват цели и корректировка после пуска проходит при помощи тепловой головки самонаведения. Р-73 может поразить воздушные цели со скоростью 2500 километров в час.