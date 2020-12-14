Ни дня без строчки

Любопытно, что дипломаты активно использовали не только центральную, но и региональную печать, особенно там, где располагались дипломатические представительства. А в 1938 г. германские консульства были в Киеве и в Новосибирске, японские консульства работали в Благовещенске, Одессе, Новосибирске, Хабаровске, английское консульство располагалось в Ленинграде, итальянское и турецкое - в Одессе1. Часто посольства выписывали даже районные газеты.

Кроме того, послы и военные атташе иностранных государств регулярно посещали различные регионы Советского Союза и во время поездок также собирали важную информацию. Так, к примеру, 17 декабря 1935 г. латвийские дипломаты писали в Ригу, что в Мурманске проложены новые стратегические дороги, построены авиабазы, устроен порт подводных лодок2. Иногда военные атташе оказывались вблизи закрытых предприятий. Так, в июле 1937 г. военно-морской атташе Германии Норберт фон Баумбах оказался недалеко от города Коломны, въехал "в район, закрытый для движения", его автомобиль был остановлен и Баумбах был задержан на шесть часов3.

Активность иностранных представителей по сбору стратегической информации на территории СССР во многом повлияла на принятие постановления ЦК ВКП(б) от 23 марта 1938 г. о недопущении на работу на предприятия, в главные управления и в центральный аппарат наркомата оборонной промышленности немцев, поляков, латышей и эстонцев4.

Общим для всех дипломатов был интерес к городам-портам и городам с развитой промышленной инфраструктурой, где находились предприятия наркомата оборонной промышленности и наркомата тяжелой промышленности СССР, а также к нефтедобывающим регионам. Интерес представляли и приграничные города и районы, а также те, где с конца 1930-х гг. был установлен особый паспортный режим.

В 1939 г. зарубежные дипломаты изучали постановления правительств союзных республик и СССР, морские справочники, специальную литературу по твердому топливу и физике, микробиологии, сельскому хозяйству, отраслевые издания по нефтедобыче и даже заводские издания судоремонтных предприятий. Посольские аналитики полагали, что местная пресса способна предоставить стратегическую информацию в случае будущих боевых действий, помочь ориентироваться на местности.

Газеты и журналы выписывались не только на русском, но и на белорусском, крымско-татарском, немецком, осетинском, польском, татарском, украинском и других языках.

Стратеги и тактики

Посольства делились на "стратегов" и "тактиков". Одни фактически сканировали всю территорию Советского Союза, другие - выбирали одно-два ключевых направления, третьи - работали только с источниками из крупнейших городов, четвертые - ограничивались информацией из республик, с которыми была общая граница с Советским Союзом.

Польское посольство выписывало наибольшее число изданий (160 - по состоянию на май 1939 г.) и интересовалось положением во всех регионах Советского Союза. Поляки поступали так прежде всего потому, что с 1932 г. в Варшаве решили отказаться от активной деятельности по вербовке агентов внутри СССР и вплоть до начала новой мировой войны испытывали очевидный дефицит информации о советской действительности5.

Германское посольство интересовалось нефтеносными и угледобывающими районами (Баку, Грозный, Сталино), городами в Закавказье и Средней Азии (Ереван, Орджоникидзе, Тбилиси, Фрунзе). Кроме того, германские дипломаты следили за положением советских немцев в Поволжье (Энгельс) и советских евреев на Дальнем Востоке (Биробиджан). По иронии судьбы в 1939 г. германское посольство выписывало только одну газету из Сталинграда.

О том, как советские власти за несколько месяцев до начала Второй мировой войны пресекли интерес зарубежных посольств к отечественной печати, рассказывают публикуемые ниже документы РГАСПИ. 14 мая 1939 г. Н.Г. Садчиков[6] направил начальнику управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) А.А. Жданову записку (док. 1) с предложением прекратить новую подписку на советскую прессу. К записке прилагался перечень из 412 изданий (док. 2), который выписывали иностранные посольства на тот момент. Мы публикуем часть этого документа, которая охватывает интересы дипмиссий Польши и Германии.

Публикуемые документы хранятся в РГАСПИ (Ф. 17). Восстановленные слова и части слов даны в квадратных скобках.

Публикацию подготовила Марина Дацишина, кандидат исторических наук, главный специалист РГАСПИ

Докладная записка Н.Г. Садчикова А.А. Жданову. Фото: РГАСПИ

№ 1. Записка Н.Г. Садчикова А.А. Жданову от 14 мая 1939 г.

Секретно Экз. № 1

Уполномоченный

Совета народных комиссаров СССР

по охране военных тайн в печати

и начальник Главлита РСФСР7

Москва, Смоленский бульвар, N 5

N 1087/с

14 мая 1939 года8

Секретарю Центрального комитета ВКП(б)

Товарищу А.А. Жданову

Докладная записка о выписке областных, краевых и республиканских газет иностранными посольствами, военными атташе и корреспондентами.

Нами через Центральное Управление распространения и экспедирования печати Наркомата Связи установлено, что с вопросом выписки наших газет иностранными посольствами, военными атташе и иностранными корреспондентами дело обстоит неблагополучно. Количество выписываемых газет наглядно показывает, что наша печать используется разведками капиталистических государств. Если бы это было для других целей, то совсем не требовалось бы выписывать польскому посольству 160 названий, германскому - 49, японскому - 48, латвийскому - 22, французскому - 42, эстонскому - 19 и так далее. Кроме того, корреспондентами этих стран выписывается: [корреспондентом] "Нью-Йорк Таймс" - 20, Генри Шапиро9 - 16, Хаскин - 47, Шюле - 25, Чолертон - 23, Барнес - 11, Браун - 18 и другие. Дополнительно выписывается еще 59 газет через нашу "Международную книгу"10. Как правило, газеты выписываются из наших пограничных областей, краев и республик, а также и из других пунктов, имеющих оборонное значение.

До начала 1938 года существовала практика выписывания в сотнях названий даже районной печати. Эта практика была нами прекращена.

Считаю необходимым поэтому провести следующие мероприятия:

1) Новую подписку иностранных посольств, военных атташе и корреспондентов на нашу областную, краевую и республиканскую печать прекратить.

2) С 1-го июня 1939 года прекратить высылку нашей областной, краевой и республиканской печати иностранным посольствам, атташе и корреспондентам, ограничив их лишь получением центральной печати, выходящей в Москве.

Можно ожидать, что такое решение вызовет встречные меры к выписываемой нами и нашими представителями за границей иностранной печати. Но такое мероприятие в условиях капиталистических стран невозможно, ибо мы там, на месте, можем выписывать или, в крайнем случае, приобретать в розничной продаже любую газету, которая нам нужна для дела.

Приложение: на 23 листах.

Уполномоченный СНК СССР по охране военных тайн в печати

и начальник Главлита (Н.Г. Садчиков)

Эта записка направлена Председателю Совета Народных Комиссаров Союза ССР В.М. Молотову.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 13. Л. 1-2.

Подлинник. На бланке организации. Машинопись, рукописные пометки, резолюция - автограф А.А. Жданова, подпись - автограф Н.Г. Садчикова.

Приложение

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 13. Л. 3-16. Копия. Машинопись.

* Некоторые посольства выписывали несколько экземпляров одного издания для того, чтоб делать вырезки (время ксероксов еще не наступило).

1. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 587. Л. 22-23, 28, 110, 135, 179.

2. Миссия в Москве. С. 69.

3. Там же. С. 287.

4. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 587. Л. 166.

5. Борисёнок Ю.А., Кузьмичева А.Е. Министр иностранных дел межвоенной Польши Юзеф Бек // Новая и новейшая история. 2018. N 2. С. 191-192.

6. Садчиков Николай Григорьевич (1904-1967) - в 1938-1946 гг. уполномоченный Совета народных комиссаров СССР по охране военных тайн в печати и начальник Главлита.

7. Главлит РСФСР был создан в 1922 г. и сначала подчинялся наркомату просвещения, в 1933 г. Главлиту РСФСР были переданы функции Уполномоченного СНК СССР по защите военных тайн в печати.

8. Резолюция - автограф Жданова А.А.: "Обсудить на повестке [неразб]. Параллельно прошу [неразб.] обсудить. Вопрос важный. Жданов".

9. Шапиро Генри - американский журналист, работал в Москве корреспондентом агентства ЮПИ в 1937-1973 гг.

10. Перечни газет, которые выписывали иностранные корреспонденты в СССР или подписчики получали через "Международную книгу", см.: РГАСПИ Ф. 17. Оп. 121. Д. 13. Л. 17-25.

11. Имеется в виду "Червоне ПолЄсся" - газета на украинском языке, орган Житомирского обкома КП(б) Украины и облсовета.

12. Не удалось уточнить, о каком издании идет речь.

13. "Азат хатын" ("Освобожденная женщина") - журнал на татарском языке для женщин.

14. Имеется в виду газета "Głos Radziecki" ("Советский голос") - газета на польском языке, которая выходила в Киеве.

15. Имеется в виду "Янъы дюнья" (крымско-тат. Yaňı Dünya, "Новый мир") - газета на крымско-татарском языке.

16. "Краснофлотец" - журнал (выходил 1 раз в две недели), орган наркомата Военно-морского флота СССР.

17. "Журнал технической физики" - был основан в 1931 г. академиком А.Ф. Иоффе, контент журнала был аналогичен контенту журнала "Journal of Applied Physics" (США), который был создан в то же время.

18. Не удалось уточнить, о каком издании идет речь.

19. Имеется в виду газета "Растдзинад"("Растдзúнáд", "Правда") - орган Северо-Осетинского комитета ВКП(б) и окружного исполкома совета депутатов трудящихся.

20. "Коммунар" - орган парткома и завкома судоремонтного завода им Парижской коммуны в г. Баку. В тексте документа ошибочно напечатано "Коммунат".

21. Имеется в виду газета "СоцЄалЄстична ХаркЄвщина" - газета на украинском языке, орган областного и городского комитетов КП(б) Украины и областного и городского исполкомов.

22. "Нахрихтен" ("Nachrichten", "Известия") - газета на немецком языке, центральный орган АССР немцев Поволжья (НП).

23. "Рабочий-нефтяник" - ежемесячный популярный научно-технический журнал, орган наркомата нефтяной промышленности СССР.

24. Не удалось уточнить, о каком издании идет речь. В АССР Немцев Поволжья выходило несколько малотиражных газет на немецком языке, однако название ни одной из них не созвучно названию "Партет Раши". Подробнее см.: РГАСПИ Ф. 17. Оп. 114. Д. 316. Л. 88.