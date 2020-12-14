Жириновский переизбран председателем ЛДПР

В понедельник Владимира Жириновского переизбрали председателем Либерально-демократической партии России (ЛДПР). В ходе 32 итогового съезда только его кандидатура была выдвинута на этот пост, и все 80 делегатов проголосовали за него единогласно.

Жириновский поблагодарил коллег за доверие и призвал продолжать активную работу на всех фронтах в преддверии предстоящих выборов. "Мы не должны замедлять наш шаг вперед, у нас есть все шансы стать второй партией по итогам выборов в Госдуму, и наш кандидат может стать вторым на выборах президента. Чтобы все понимали, что мы вторая партия", - сказал он.

На съезде также были избраны члены Высшего совета и члены контрольно-ревизионной комиссии партии. Отметим, что в этом году ЛДПР провели съезд с учетом ограничений из-за пандемии коронавируса, поэтому в нем приняли участие всего 80 делегатов из 70 региональных отделений партии.