85-летний актер Кахи Кавсадзе победил коронавирус

Советский, грузинский актер театра, кино и ТВ Кахи Кавсадзе, прославленный ролью Черного Абдуллы в "Белом солнце пустыни", победил коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает "Sputnik Грузия" со ссылкой на директора Первой университетской клиники страны Левана Ратиани, отметившего, что артиста выписали из больницы 14 декабря.

По словам Ратиани, Кавсадзе чувствует себя хорошо, его состояние стабильно.

Кахи Кавсадзе был госпитализирован 28 ноября и уже на следующий день ему диагностировали COVID-19. Брат актера Имери Кавсадзе также заразился.

Кавсадзе родился в 1935 году в Тбилиси в артистической семье. Дед будущего актера был близким другом Сталина. На протяжении десятилетий Кавсадзе является ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели.

Сниматься начал в пятидесятых: "Мамлюк", "Годен к нестроевой", "Жил певчий дрозд", "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", Бесо из цикла комедийных короткометражек Габриадзе про дорожных рабочих.

В 2011 году Нана Джанелидзе сняла об артисте документальный фильм.