Закон Республики Адыгея от 14 декабря 2020 года № 394 "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Адыгея "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Адыгея на 2021 год"

Принят Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея 7 декабря 2020 года

Статья 1. О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Адыгея "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Адыгея на 2021 год"

Внести в статью 1 Закона Республики Адыгея от 4 августа 2020 года № 377 "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Адыгея на 2021 год" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 8) изменение, заменив цифры "8388" цифрами "8540".

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея М.К.Кумпилов







