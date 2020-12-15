Закон Республики Адыгея от 14 декабря 2020 года № 394 "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Адыгея "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Адыгея на 2021 год"

Новости

Израильский танк во время учений случайно обстрелял сектора Газа 01:40
Центр Европейской России ждет изменчивая погода со снегом 01:23
Прибывшие в Британию пассажиры могут сдать тест и сократить срок изоляции 01:15
Роспотребнадзор: Прививку от гриппа сделали свыше 53% россиян 00:47
В США число жертв коронавируса превысило 300 тысяч 00:41
Должникам разрешат самостоятельно продавать жилье 00:22
Режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19 00:20
В Москве задержан злоумышленник, стрелявший на Тверской из окна Maybach 00:02
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом 14.12.2020
Байден захватил лидерство по голосам выборщиков в США 14.12.2020
Нидерланды вводят карантин до 19 января 14.12.2020
Авиакомпаниям сократили объем антикризисных субсидий 14.12.2020
Mazda назвала все цены на кроссовер CX-30 14.12.2020
Милорад Додик: Сергей Лавров прибыл с визитом в Республику Сербскую 14.12.2020
В РПЦ разработали антихакерскую программу для защиты от кибермошенничества 14.12.2020
Кузнецова прокомментировала изъятие в Крыму 12 детей из приемных семей 14.12.2020
Кузнецова попросила губернаторов обеспечить безопасность детей зимой 14.12.2020
Санта-Клауса признали иммунным к коронавирусу 14.12.2020
Федеральные соцзаказы объединят в один реестр 14.12.2020
Казахстан снял ограничения на экспорт металлического лома в РФ 14.12.2020
США ввели против Турции санкции за покупку российских С-400 14.12.2020
Турция вводит комендантский час на Новый год и первые числа января 14.12.2020
В Ненецком автономном округе 31 декабря объявили выходным днем 14.12.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 21 тысяча военнослужащих 14.12.2020
В Москве включили праздничную новогоднюю подсветку 14.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
15 декабря 2020 г.

Закон Республики Адыгея от 14 декабря 2020 года № 394 "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Адыгея "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Адыгея на 2021 год"

Принят Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея 7 декабря 2020 года

Статья 1. О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Адыгея "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Адыгея на 2021 год"

Внести в статью 1 Закона Республики Адыгея от 4 августа 2020 года № 377 "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Адыгея на 2021 год" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 8) изменение, заменив цифры "8388" цифрами "8540".

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея М.К.Кумпилов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией